Територія Луцька може збільшитися





Про це йшлося під час засідання постійної комісії облради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією 13 вересня, - пишуть



Депутати розглянули проект змін до Перспективного плану формування територій громад Волинської області.



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Як повідомив заступник голови Волинської ОДА Сергій Кошарук, пропонують включити Дернівську та Звірівську сільради Ківерцівського району до складу Липинської ОТГ.



Перша пропозиція робочої групи передбачала включення до складу Боратинської ОТГ Лаврівської, Баківцівської та Радомишльської сільських рад. Зараз пропозицію знімають, оскільки Лаврівська сільрада планує об’єднуватися з Гіркополонківською ОТГ. До Підгайцівської ОТГ пропонують включити Піддубцівську та Романівську сільради. До Торчинської селищної ОТГ пропонують включити Скірченську сільраду Горохівського району.



Також є ініціатива створення Гіркополонківської ОТГ у складі Гіркополонківської, Коршівської та Ратнівської сільрад. Альтернативна пропозиція – включити до Гіркополонківської ОТГ Ратнівську, Лаврівську, Баківцівську, Коршівську та Радомишльську сільради. Інша пропозиція – включити до складу Луцької ОТГ Гіркополонківську, Баківцівську, Радомишльску, Коршівську та Чаруківську сільради.



Гіркополонківський сільський голова Ніна Симонович зазначила, що процес об’єднання у громаді вже розпочатий, отримали позитивний висновок від ОДА і просили внести зміни у перспективний план, включивши до складу Гіркополонківської ОТГ Коршівську та Лаврівську сільради. Коршівська громада дала відмову, а пропозицією робочої групи було від’єднання Лаврівської сільради, аби та приєдналася до Боратинської ОТГ.



Зі слів сільської голови, ОТГ у складі Гіркополонківської, Лаврівської та Ратнівської сільрад матиме населення у 7,3 тисячі жителів та буде економічно спроможною.



Своєю чергою, перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад зауважив, що пропонують внести зміни до перспективного плану і окрім Прилуцької сільради Ківерцівського району включити до складу Луцької ОТГ Коршівську, Лаврівську, Чаруківську, Баківцівську та Радомишльську сільради. У такому разі вилучення реверсної дотації з бюджету Луцька буде мінімальним.



Він зауважив, що різні політичні сили постійно заважають об’єднанню громад та наголосив, що навколишні села прямо і опосередковано користуються благами міста, школами, лікарнями, робочими місцями тощо. Однак небажання зрозуміти це і бажання залишатися царьками в своїх сільрадах гальмує процес децентралізації. Він закликав членів комісії враховувати економічну спроможність громад та зрозуміти, що в інтересах усіх, аби на мапі області лишалося якомога менше «білих плям». Так, наразі «відірваними» лишаються Баківцівська і Радомишльська сільські ради.



Голова комісії Анатолій Вітів визнав, що навколишні села використовують інфраструктуру Луцька, і за це платять жителі міста.



Луцьк, таким чином, є надбанням усіх сіл навколо і тому позицією депутата є пошук компромісу. Він закликав сторони сідати за стіл і вести переговори, адже якщо Луцьк не розшириться, він стане провінційним містечком.

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