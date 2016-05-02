26-річний чоловік планував убивство вдвічі старшої коханки

У Черкасах поліцейські затримали 26-річного чоловіка, який підозрюється в підготовці вбивства 44-річної жінки-підприємця.Потенційна жертва має свій бізнес, володіє кількома стоматологічними кабінетами у місті, матеріально добре забезпечена, - пише Gazeta.ua.Про наміри злочинця стало відомо харківським правоохоронцям, вони запобігли вбивству. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області."На початку вересня копи отримали інформацію про те, що в мережі невідомий шукає спільника для вбивства. А майбутня жертва - забезпечена власниця мережі стоматологічних кабінетів. Метою злочину були заощадження жінки. В ході проведення оперативно-розшукових заходів копи з'ясували, що "кілером" виявився 26-річний житель Черкас, який мав інтимні стосунки з бізнес-леді", - йдеться в повідомленні.Поліцейські затримали підозрюваного в квартирі потерпілої. У нього вилучили пневматичний пістолет "Форт", а також "аксесуари", підготовлені ним для скоєння вбивства - гумові рукавички, бахіли, скотч і пластикові хомути для фіксації.Відкрито кримінальне провадження за статтею "підготовка до навмисного вбивства". Підозрюваного затримали. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до злочину. Затриманому загрожує довічне ув'язнення.