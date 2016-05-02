26-річний чоловік планував убивство вдвічі старшої коханки
Сьогодні, 13:40
У Черкасах поліцейські затримали 26-річного чоловіка, який підозрюється в підготовці вбивства 44-річної жінки-підприємця.
Потенційна жертва має свій бізнес, володіє кількома стоматологічними кабінетами у місті, матеріально добре забезпечена, - пише Gazeta.ua.
Про наміри злочинця стало відомо харківським правоохоронцям, вони запобігли вбивству. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.
"На початку вересня копи отримали інформацію про те, що в мережі невідомий шукає спільника для вбивства. А майбутня жертва - забезпечена власниця мережі стоматологічних кабінетів. Метою злочину були заощадження жінки. В ході проведення оперативно-розшукових заходів копи з'ясували, що "кілером" виявився 26-річний житель Черкас, який мав інтимні стосунки з бізнес-леді", - йдеться в повідомленні.
Поліцейські затримали підозрюваного в квартирі потерпілої. У нього вилучили пневматичний пістолет "Форт", а також "аксесуари", підготовлені ним для скоєння вбивства - гумові рукавички, бахіли, скотч і пластикові хомути для фіксації.
Відкрито кримінальне провадження за статтею "підготовка до навмисного вбивства". Підозрюваного затримали. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до злочину. Затриманому загрожує довічне ув'язнення.
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Потенційна жертва має свій бізнес, володіє кількома стоматологічними кабінетами у місті, матеріально добре забезпечена, - пише Gazeta.ua.
Про наміри злочинця стало відомо харківським правоохоронцям, вони запобігли вбивству. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.
"На початку вересня копи отримали інформацію про те, що в мережі невідомий шукає спільника для вбивства. А майбутня жертва - забезпечена власниця мережі стоматологічних кабінетів. Метою злочину були заощадження жінки. В ході проведення оперативно-розшукових заходів копи з'ясували, що "кілером" виявився 26-річний житель Черкас, який мав інтимні стосунки з бізнес-леді", - йдеться в повідомленні.
Поліцейські затримали підозрюваного в квартирі потерпілої. У нього вилучили пневматичний пістолет "Форт", а також "аксесуари", підготовлені ним для скоєння вбивства - гумові рукавички, бахіли, скотч і пластикові хомути для фіксації.
Відкрито кримінальне провадження за статтею "підготовка до навмисного вбивства". Підозрюваного затримали. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до злочину. Затриманому загрожує довічне ув'язнення.
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