За вікном – вересень, тож слід зловити останні сонячні промінчики та останні порції тепла.Після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким їх провести. Вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.Подія:Тип заходу: вечіркаМісце:пивний клуб «Оболонь» (Кораблик)Що обіцяють: Важкуватий робочий тиждень, виснажливе навчання, суцільні домашні клопоти - гадаємо, настав час на перезавантаження вашої системи. Або ж навпаки - відзначити успіхи, досягнення чи якусь важливу подію. Перший вихідний вечір цього тижня і, напевно, можливість наступного ранку нормально відіспатись від бурхливої ночі. А ще можна і колег підбити на гулянку в Кораблику. Обіцяємо гарну атмосферу, чудову різнопланову музику та моооре пива!Подія:Тип заходу: форумМісце: Палац Культури, вул. Б. Хмельницького, 1Початок: 10:00Що обіцяють: Волинський форум сім’ї покликаний об’єднати зусилля представників органів влади, органів місцевого самоврядування, освітян, релігійних і громадських організацій області, широкої громадськості задля захисту цінностей української сім’ї, формування та реалізації регіональної сімейної політики, заснованої на українських традиційних цінностях.Основними організаторами заходу є Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради, Волинська Рада Церков, МБФ “Молодь з місією”, за підтримки МГО “Міжнародний центр батьківства” та Міжфракційного депутатського об’єднання Верховної Ради “За духовність, моральність і здоров’я України”.У програмі Форуму:- Обговорення Національної сімейної стратегії;- Навчання від провідних експертів та фахівців у галузі сімейної політики;- Круглий стіл на тему: “Сімейні цінності – як важливий напрямок державної сімейної політики”;- Презентація напрацювань та обмін досвідом між громадськими, релігійними, державними організаціями.Подія:Тип заходу: презентація виставкиМісце: РЦ «Промінь»Початок: 19:00Що обіцяють: 16 вересня о 19:00 на 4-му поверсі РЦ «Промінь» відбудеться презентація нової виставка «Напрям» Андрія Горбаля.Важлива деталь кожного зображення в серії цих робіт – спосіб, в який відбувається спілкування з зображеним простором шляхом зображення робіт художника. Найбільш повним чином це виражено на фотографіях робіт у стилі street-art. Лінійно виконані роботи є впорядкованим переходом обживання зображенням від одних типів простору та поверхні до інших. Таким чином відбувається посилання на Евклідову геометрію – ми бачимо зображення, створене в конкретний момент минулого. Іншими словами, воно є перервним.Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь» (Кораблик)Що обіцяють: За свіжими музичними "бойовиками" ми здатні призабувати те, що нас тішило, надихало, підіймало настрій, ворушило нашими ногами та творило нашу молодість, дитинство. Гадаємо, настав час виправити це і пригадати про величезну кількість смачних хітів, які завалялись десь на ваших дисках, вінілах чи касетах. Спробуємо втиснути у тих кілька годин танців добрячу порцію різностильових, різнохарактерних пісень минулих десятирічь. Будемо вдячні, якщо ви долучитесь до формування переліку треків цієї дискотівки ;)Подія:Тип заходу: концертМісце: Кафедральний костел Св. Петра і Павла, вул Кафедральна, 6Початок: 16:00Що обіцяють: Луцьким любителям класичної музики Петро Сухоцький встиг запамʼятатися як соліст камерного оркестру “Кантабіле” (нині ‒ академічного), студентам Волинського державного училища (нині ‒ коледжу) культури і мистецтв імені І. Ф. Стравінського ‒ як вдумливий і уважний педагог. З 1999 року музикант є титулярним органістом Луцького кафедрального костелу Святих Апостолів Петра і Павла, активно виступає з сольними програмами в Україні та за кордоном.Усіх шанувальників орґанної музики запрошуємо на концерт Петра Сухоцького, який відбудеться 16 вересня, у неділю, в Кафедральному костелі Святих Апостолів Петра і Павла. У програмі – твори Йогана Себастьяна Баха, Луї Вʼєрна, Ежена Жиґу, Дітріха Букстегуде, Паулюса Гофгаймера, Георгія Мушеля.Подія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: сумна комедія (вистава йде без антракту).РЕЖИСЕР-ПОСТАНОВНИК – Дмитро Мельничук, ХУДОЖНИК-ПОСТАНОВНИК – заслужений діяч мистецтв України МАР’ЯН САВІЦЬКИЙ, МУЗИЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ – ДМИТРО МЕЛЬНИЧУК, АСИСТЕНТ РЕЖИСЕРА– ОЛЬГА ШУЛЬГА.Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь» (Кораблик)Початок: 21:00Що обіцяють: Ми розпочали новий сезон у Кораблику і продовжуємо надалі найбільш успішні проекти. У цю неділю, друзі, не пропустіть одну з найпопулярніших довготривалих подій Луцька - СтендАп вечірку. Тим паче на цей раз матимемо мегацікаву серію, адже до нас знову повертається переможець "Розсміши коміка" Лєра Мандзюк з фактично сольною програмою. Ми добре пам'ятаємо, як вона порвала зал у січні цього року і з нетерпінням чекаємо на те, чим вона потішить цього разу. Компанію Лєрі складе наш незмінний резидент Вадим Барабуха - учасник Independent Stand Up Festival'2018, переможець відкритих мікрофонів, учасник "Розсміши коміка", учасник "Lviv Stand Up Battle" та ін. А після Стендапу на вас чекатимуть танцульки від Тіми ;)Фільм:Жанр: жахи, фантастика, бойовик, трилер, пригодиМісце: «Premier City»Початок: 10:30, 12:40, 14:50, 17:00, 19:10, 20:10, 22:15Про що фільм?Полювання ніколи не було таким небезпечним для жертв... З далеких куточків космосу на Землю прибули інопланетні монстри, які вміють тільки вбивати. Їх звуть Хижаки, і про мирні договори вони ніколи не чули. Вони не збираються просто існувати - їм треба завойовувати космос. Далеко не всі знають про них. Куїнн МакКенна один з тих, хто виявив Хижаків на Землі, але йому ніхто не хоче вірити. Та й те, що він знає, краще тримати в таємниці від всієї планети. Але за цей час тварі еволюціонували - тепер у них є ідеальний Хижак, який перевершує попередніх в рази. Доля планети лежить на плечах маленького сина Куїнна на ім'я Рорі, який розуміє мову прибульців.Фільм:Жанр: мультфільм, сімейний, фентезі, пригодиМісце: «Premier City»Початок: 10:20, 15:00Про що фільм?Історія симпатичних порцелянових іграшок, які живуть своїм цікавим таємним життям, поки їх не бачать сторонні. Але одного разу, через аварію на космічному кораблі, до крамнички іграшок потрапляє робот, і ось тут починаються справжні пригоди! На нових друзів чекають захопливі мандрівки, магічні таємниці і чатує небезпека, адже вони всі такі тендітні!Фільм:Жанр: драмаМісце: «Premier City»Початок: 18:15Про що фільм?Події фільму відбуваються в українській провінції, де розгортається історія п'ятирічної Вітки, її двоюрідної сестри-підлітка Лариси і її коханого молодого бандита Шрама. Після смерті батька перед Ларисою гостро стоїть питання її подальшого майбутнього. Лариса хоче сама бути господинею власної долі, але за любов до бандита Шрама її засуджує сім'я. Бабуся, яка переживає тільки за те, що скажуть люди, і змучена мати Лариси підштовхують її до стереотипного сценарія життя. Лариса і Шрам планують втекти разом подалі від бандитів, розрухи і родичів.Фільм:Жанр: фантастика, бойовикМісце: «Premier City»Початок: 10:05, 16:05Про що фільм?Виявивши інопланетну зброю, про істинну потужність якої можна тільки здогадуватися, звичайний школяр опиняється в епіцентрі великих проблем: полювання на нього і його брата відкриває армія прибульців, спецслужби і гангстери. Він не вибирав цю долю, але тепер тільки від нього залежить - врятує загадковий артефакт наш світ або погубить...Фільм:Жанр: драма, пригоди, трилер, фантасмагоріяМісце: «Premier City»Початок: 21:15Про що фільм?Головна героїня – Аліса, і на її долю випаде небезпечна мандрівка в особливу «країну чудес». Аліса переживає один із найтяжчих періодів свого життя: звільнили з роботи, хлопець пішов до іншої, вона в усьому розчарована і не розуміє, як жити далі. Пролежавши без сну цілу ніч, Аліса змушує себе піднятись і, тиняючись квартирою, знаходить якийсь квиток на потяг. Походження квитка невідоме, вказана в ньому станція – теж. Але Аліса вирішує, що це знак і можна спробувати бодай розвіятись.За мотивами однойменної повісті Андрія Кузьменко (Кузьма Скрябін).