Де у Луцьку не буде світла 14 вересня





Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті луцької мерії.



Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у п’ятницю, 14 вересня з 09:00 до 17:00, буде припинене електропостачання за такими адресами:



- вул. Б.Хмельницького 15-35, 12-36,



- вул. П.Гірка 20-34, 1-5, 11,



- вул. Л.Українки 29,31, 33,37;



- вул. Лесі Українки, 55-61,



- вул. Богдана Хмельницького, 7-13,



- вул. Пушкіна,



- вул. Крилова, 2-20, 1-11,



- вул. Кривий Вал, 23-39.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стало відомо, на який вулицях у Луцьку тимчасово припинять електропостачання у п'ятницю.Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті луцької мерії.Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у п’ятницю, 14 вересня з 09:00 до 17:00, буде припинене електропостачання за такими адресами:- вул. Б.Хмельницького 15-35, 12-36,- вул. П.Гірка 20-34, 1-5, 11,- вул. Л.Українки 29,31, 33,37;- вул. Лесі Українки, 55-61,- вул. Богдана Хмельницького, 7-13,- вул. Пушкіна,- вул. Крилова, 2-20, 1-11,- вул. Кривий Вал, 23-39.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію