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Де у Луцьку не буде світла 14 вересня

Де у Луцьку не буде світла 14 вересня
Стало відомо, на який вулицях у Луцьку тимчасово припинять електропостачання у п'ятницю.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті луцької мерії.

Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у п’ятницю, 14 вересня з 09:00 до 17:00, буде припинене електропостачання за такими адресами:

- вул. Б.Хмельницького 15-35, 12-36,

- вул. П.Гірка 20-34, 1-5, 11,

- вул. Л.Українки 29,31, 33,37;

- вул. Лесі Українки, 55-61,

- вул. Богдана Хмельницького, 7-13,

- вул. Пушкіна,

- вул. Крилова, 2-20, 1-11,

- вул. Кривий Вал, 23-39.

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Теги: світло, електропостачання
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