Де у Луцьку не буде світла 14 вересня
Сьогодні, 19:00
Стало відомо, на який вулицях у Луцьку тимчасово припинять електропостачання у п'ятницю.
Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті луцької мерії.
Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у п’ятницю, 14 вересня з 09:00 до 17:00, буде припинене електропостачання за такими адресами:
- вул. Б.Хмельницького 15-35, 12-36,
- вул. П.Гірка 20-34, 1-5, 11,
- вул. Л.Українки 29,31, 33,37;
- вул. Лесі Українки, 55-61,
- вул. Богдана Хмельницького, 7-13,
- вул. Пушкіна,
- вул. Крилова, 2-20, 1-11,
- вул. Кривий Вал, 23-39.
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Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті луцької мерії.
Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у п’ятницю, 14 вересня з 09:00 до 17:00, буде припинене електропостачання за такими адресами:
- вул. Б.Хмельницького 15-35, 12-36,
- вул. П.Гірка 20-34, 1-5, 11,
- вул. Л.Українки 29,31, 33,37;
- вул. Лесі Українки, 55-61,
- вул. Богдана Хмельницького, 7-13,
- вул. Пушкіна,
- вул. Крилова, 2-20, 1-11,
- вул. Кривий Вал, 23-39.
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