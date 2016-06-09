На Волині нагородили матерів-героїнь. ФОТО

Трьох мешканок Локачинського району привітали із присвоєнням почесного звання «Мати-Героїня» та вручили заслужені нагороди.Вітав «героїчних» матерів 13 вересня голова Волинської обласної державної адміністраціїу приміщенні Локачинської РДА.Звання присвоїли мешканкам села Холопичітата мешканці села Великий Окорськ- усі жінки мають по п’ятеро дітей. Посадовець вручив їм відзнаки та солодощі і побажав їм сил впоратися із дітьми та міцного здоров’я.«Насправді із 5-ма дітьми не так просто і легко. Водночас це велике щастя і завжди підтримка від дітей. Труднощі виникають зі старшими, з малими менше клопоту», - розповіла Федік. Найстаршій дочці жінки 25 років, у неї вже теж двоє дітей, найменшому сину – майже 10, він навчається у 4 класі.Тетяна Ярмолюк, яка виховує 4 синів та дочку, розповіла, що завжди хотіла велику родину. Найстаршій її дитині 20 років, наймолодшій – 9.«Я хотіла мати трьох дітей, але вийшло, що маю п’ятеро. Я дуже тішуся своїми дітьми, вони слухняні та в усьому допомагають», - мовила багатодітна мама.Аліна Шумило додала, що діти – велика радість, тому їй не зрозуміло, чому нині жінки не хочуть народжувати. Найстарший син Шумило вже одружений та встиг тричі зробити її бабусею.«Невістка казала, що буде, як я - мати п’ятеро дітей. Каже свекруха вигляділа, і я вигляджу», - розповіла мама-героїня.