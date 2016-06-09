На Волині нагородили матерів-героїнь. ФОТО
Сьогодні, 18:12
Трьох мешканок Локачинського району привітали із присвоєнням почесного звання «Мати-Героїня» та вручили заслужені нагороди.
Вітав «героїчних» матерів 13 вересня голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко у приміщенні Локачинської РДА.
Звання присвоїли мешканкам села Холопичі Лесі Федік та Тетяні Ярмолюк та мешканці села Великий Окорськ Ліні Шумило - усі жінки мають по п’ятеро дітей. Посадовець вручив їм відзнаки та солодощі і побажав їм сил впоратися із дітьми та міцного здоров’я.
«Насправді із 5-ма дітьми не так просто і легко. Водночас це велике щастя і завжди підтримка від дітей. Труднощі виникають зі старшими, з малими менше клопоту», - розповіла Федік. Найстаршій дочці жінки 25 років, у неї вже теж двоє дітей, найменшому сину – майже 10, він навчається у 4 класі.
Тетяна Ярмолюк, яка виховує 4 синів та дочку, розповіла, що завжди хотіла велику родину. Найстаршій її дитині 20 років, наймолодшій – 9.
«Я хотіла мати трьох дітей, але вийшло, що маю п’ятеро. Я дуже тішуся своїми дітьми, вони слухняні та в усьому допомагають», - мовила багатодітна мама.
Аліна Шумило додала, що діти – велика радість, тому їй не зрозуміло, чому нині жінки не хочуть народжувати. Найстарший син Шумило вже одружений та встиг тричі зробити її бабусею.
«Невістка казала, що буде, як я - мати п’ятеро дітей. Каже свекруха вигляділа, і я вигляджу», - розповіла мама-героїня.
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Вітав «героїчних» матерів 13 вересня голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко у приміщенні Локачинської РДА.
Звання присвоїли мешканкам села Холопичі Лесі Федік та Тетяні Ярмолюк та мешканці села Великий Окорськ Ліні Шумило - усі жінки мають по п’ятеро дітей. Посадовець вручив їм відзнаки та солодощі і побажав їм сил впоратися із дітьми та міцного здоров’я.
«Насправді із 5-ма дітьми не так просто і легко. Водночас це велике щастя і завжди підтримка від дітей. Труднощі виникають зі старшими, з малими менше клопоту», - розповіла Федік. Найстаршій дочці жінки 25 років, у неї вже теж двоє дітей, найменшому сину – майже 10, він навчається у 4 класі.
Тетяна Ярмолюк, яка виховує 4 синів та дочку, розповіла, що завжди хотіла велику родину. Найстаршій її дитині 20 років, наймолодшій – 9.
«Я хотіла мати трьох дітей, але вийшло, що маю п’ятеро. Я дуже тішуся своїми дітьми, вони слухняні та в усьому допомагають», - мовила багатодітна мама.
Аліна Шумило додала, що діти – велика радість, тому їй не зрозуміло, чому нині жінки не хочуть народжувати. Найстарший син Шумило вже одружений та встиг тричі зробити її бабусею.
«Невістка казала, що буде, як я - мати п’ятеро дітей. Каже свекруха вигляділа, і я вигляджу», - розповіла мама-героїня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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