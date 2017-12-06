Роздягли, побили та лишили в лісі: банда познущалася з 31-річної жінки





З неї познущалися троє чоловіків - вивезли до лісу та прив'язали до дерева. Потерпіла змогла звільнитися та прийти в селище, повідомили у відділі комунікації поліції області, - пише



"31-річна місцева жителька спочатку відмовлялася пояснювати, що з нею трапилося. Лікарі зафіксували в неї садна та синці, переломів не було. По дорозі в лікарню вона назвала слідчо-оперативній групі ім'я чоловіка, який побив її. Під час бесіди з вказаним чоловіком він заперечив свою причетність і сказав, що ввечері і вночі був вдома. Працівники поліції перевірили його алібі й воно підтвердилося. Сама потерпіла, як і раніше, не хотіла нічого розповідати. Поліцейські підозрювали, що жінку могли зґвалтувати, але після ретельного медичного огляду це не підтвердилося", - йдеться в повідомленні.



Правоохоронці відпрацювали зв'язки потерпілої та самі з'ясували, хто причетний до злочину.



"Того вечора вона перебувала в будинку одного з жителів селища разом господарем та його двома друзями. Після вживання спиртного один з них зажадав від гості інтиму. Жінка відмовила й чоловік почав її бити. Після чого витягнув на вулицю, де продовжив наносити тілесні ушкодження. Потім вони вивезли жінку в лісосмугу, прив'язали дротом до дерева й покинули. Потерпілій вдалося самостійно визволитися й дійти до населеного пункту, де її і побачив перехожий", - розповів начальник Горностаївського відділення поліції Олександр Гайдук.



Підозрюваним від 22-х до 24-х років. Один раніше судимий за нанесення тілесних ушкоджень. Двох затримали, місцезнаходження третього встановлюється.



За фактом умисного нанесення легких тілесних ушкоджень відкрито кримінальне провадження.



Жінка перебуває в лікарні. Стан її здоров'я задовільний. Призначено проведення низки експертиз, після отримання результатів можлива перекваліфікація кримінального провадження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Горностаївка на Херсонщині перехожі знайшли на вулиці жінку. Була роздягнена, побита, на шиї зав'язаний металевий дріт.З неї познущалися троє чоловіків - вивезли до лісу та прив'язали до дерева. Потерпіла змогла звільнитися та прийти в селище, повідомили у відділі комунікації поліції області, - пише gazeta.ua "31-річна місцева жителька спочатку відмовлялася пояснювати, що з нею трапилося. Лікарі зафіксували в неї садна та синці, переломів не було. По дорозі в лікарню вона назвала слідчо-оперативній групі ім'я чоловіка, який побив її. Під час бесіди з вказаним чоловіком він заперечив свою причетність і сказав, що ввечері і вночі був вдома. Працівники поліції перевірили його алібі й воно підтвердилося. Сама потерпіла, як і раніше, не хотіла нічого розповідати. Поліцейські підозрювали, що жінку могли зґвалтувати, але після ретельного медичного огляду це не підтвердилося", - йдеться в повідомленні.Правоохоронці відпрацювали зв'язки потерпілої та самі з'ясували, хто причетний до злочину."Того вечора вона перебувала в будинку одного з жителів селища разом господарем та його двома друзями. Після вживання спиртного один з них зажадав від гості інтиму. Жінка відмовила й чоловік почав її бити. Після чого витягнув на вулицю, де продовжив наносити тілесні ушкодження. Потім вони вивезли жінку в лісосмугу, прив'язали дротом до дерева й покинули. Потерпілій вдалося самостійно визволитися й дійти до населеного пункту, де її і побачив перехожий", - розповів начальник Горностаївського відділення поліції Олександр Гайдук.Підозрюваним від 22-х до 24-х років. Один раніше судимий за нанесення тілесних ушкоджень. Двох затримали, місцезнаходження третього встановлюється.За фактом умисного нанесення легких тілесних ушкоджень відкрито кримінальне провадження.Жінка перебуває в лікарні. Стан її здоров'я задовільний. Призначено проведення низки експертиз, після отримання результатів можлива перекваліфікація кримінального провадження.

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