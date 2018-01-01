Волинські священики прокоментували «сатанинський» кодовий замок





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У Луцьку бабуся щоразу ставить драбину під вікном, через яке покидає межі власної квартири, адже вважає, що кодовий замок на дверях – «то від Сатани». Речник Волинської єпархії Української православної церкви, протоієрей Олег Точинський пояснив, що подібні дії пов'язані винятково з її особистими переконаннями.



«Церква не забороняла і не забороняє користуватися дверима чи кодовими замками, оскільки це жодним чином не пов'язано з церковним вченням. Чим ця жінка мотивує свої дії – важко сказати», – зазначив протоієрей Олег Точинський.



Речник Волинської єпархії УПЦ КП, настоятель Жидичинського монастиря Костянтин Марченко переконаний, що бабуся ні в чому не завинила, а от до її провідників питання виникають.



«Ще в Старому Заповіті пророк Осія говорив: «Погине народ мій через те, що не має знання». І трішки нижче: «Уста священика знання стережуть». Бабуся ні в чому не винна, а от до її провідників питання виникають. Очевидно, що ті, кому вірить ця бідолашна вірянка (на жаль, таких багато), і самі толком не читали ані Євангелії, ані святих отців, які і є всією красою Православ'я. І ця краса та глибина віри не в страшилках про коди, прокляття і так далі. І Господь, і його послідовники – отці церкви – вчать про велику любов Божу, про милосердя. Вони показують як людині вирватися зі страхів і переживань, як побороти в собі залежності, фобії і упередження. Господь не хоче тримати людину в страху, а навпаки наповнює людське серце відвагою і упованням, що якщо Бог за нас, то хто проти. Що якщо ми з Богом, то нам нема чого боятися, тим більше коду на дверях. Сумно за бідну людинку. Очевидно, вона щиро довірилася своїм лже-проповідникам», – зазначив священик.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Церква ніколи не забороняла і не забороняє користуватися дверима, на яких є кодовий замок.Про це повідомляє Конкурент У Луцьку бабуся щоразу, через яке покидає межі власної квартири, адже вважає, що кодовий замок на дверях – «то від Сатани». Речник Волинської єпархії Української православної церкви, протоієрейпояснив, що подібні дії пов'язані винятково з її особистими переконаннями.«Церква не забороняла і не забороняє користуватися дверима чи кодовими замками, оскільки це жодним чином не пов'язано з церковним вченням. Чим ця жінка мотивує свої дії – важко сказати», – зазначив протоієрей Олег Точинський.Речник Волинської єпархії УПЦ КП, настоятель Жидичинського монастиряпереконаний, що бабуся ні в чому не завинила, а от до її провідників питання виникають.«Ще в Старому Заповіті пророк Осія говорив: «Погине народ мій через те, що не має знання». І трішки нижче: «Уста священика знання стережуть». Бабуся ні в чому не винна, а от до її провідників питання виникають. Очевидно, що ті, кому вірить ця бідолашна вірянка (на жаль, таких багато), і самі толком не читали ані Євангелії, ані святих отців, які і є всією красою Православ'я. І ця краса та глибина віри не в страшилках про коди, прокляття і так далі. І Господь, і його послідовники – отці церкви – вчать про велику любов Божу, про милосердя. Вони показують як людині вирватися зі страхів і переживань, як побороти в собі залежності, фобії і упередження. Господь не хоче тримати людину в страху, а навпаки наповнює людське серце відвагою і упованням, що якщо Бог за нас, то хто проти. Що якщо ми з Богом, то нам нема чого боятися, тим більше коду на дверях. Сумно за бідну людинку. Очевидно, вона щиро довірилася своїм лже-проповідникам», – зазначив священик.

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