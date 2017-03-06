На карантин закрили школу, у якій масово потруїлися діти. ВІДЕО
Сьогодні, 09:13
У Дніпрі закрили школу, у якій потруїлися діти. Каратин триватиме до 21 вересня.
Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.
За цей час фахівці мають з'ясувати головне питання: що спричинило нудоту, розлади травлення і підвищення температури. Попередній діагноз - гостра кишкова інфекція.
Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом порушення санітарних норм. Від ранку середи дітям з різних класів один за одним ставало зле. 18 госпіталізували. Їхній стан не тяжкий, кажуть лікарі. Ще кілька десятків учнів лікуються вдома.
Харчування у школі забезпечує приватна компанія. Втім перевіряють не лише їдальню, адже не всі хворі там харчувалися. А серед тих, хто таки споживав шкільну їжу, не всі похворіли.
"Перевіряється і навчальний заклад, і харчоблок. На сьогодні ми не можемо ще говорити про причини. В нас немає лабораторного підтвердження. Відбираються зразки, будуть досліджуватися. У нас на перевірку два дні", - говорить начальник відділу обласного управління Держпродспоживслужби Неля Полюхович.
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Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.
За цей час фахівці мають з'ясувати головне питання: що спричинило нудоту, розлади травлення і підвищення температури. Попередній діагноз - гостра кишкова інфекція.
Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом порушення санітарних норм. Від ранку середи дітям з різних класів один за одним ставало зле. 18 госпіталізували. Їхній стан не тяжкий, кажуть лікарі. Ще кілька десятків учнів лікуються вдома.
Харчування у школі забезпечує приватна компанія. Втім перевіряють не лише їдальню, адже не всі хворі там харчувалися. А серед тих, хто таки споживав шкільну їжу, не всі похворіли.
"Перевіряється і навчальний заклад, і харчоблок. На сьогодні ми не можемо ще говорити про причини. В нас немає лабораторного підтвердження. Відбираються зразки, будуть досліджуватися. У нас на перевірку два дні", - говорить начальник відділу обласного управління Держпродспоживслужби Неля Полюхович.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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