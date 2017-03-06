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На карантин закрили школу, у якій масово потруїлися діти. ВІДЕО

На карантин закрили школу, у якій масово потруїлися діти. ВІДЕО
У Дніпрі закрили школу, у якій потруїлися діти. Каратин триватиме до 21 вересня.

Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.

За цей час фахівці мають з'ясувати головне питання: що спричинило нудоту, розлади травлення і підвищення температури. Попередній діагноз - гостра кишкова інфекція.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом порушення санітарних норм. Від ранку середи дітям з різних класів один за одним ставало зле. 18 госпіталізували. Їхній стан не тяжкий, кажуть лікарі. Ще кілька десятків учнів лікуються вдома.

Харчування у школі забезпечує приватна компанія. Втім перевіряють не лише їдальню, адже не всі хворі там харчувалися. А серед тих, хто таки споживав шкільну їжу, не всі похворіли.

"Перевіряється і навчальний заклад, і харчоблок. На сьогодні ми не можемо ще говорити про причини. В нас немає лабораторного підтвердження. Відбираються зразки, будуть досліджуватися. У нас на перевірку два дні", - говорить начальник відділу обласного управління Держпродспоживслужби Неля Полюхович.


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Теги: школа, отруєння, Дніпро
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