Підозрюваний у жорстокому вбивстві Литкіної частково визнав провину





Сьогодні у Ковельському міжрайонному суді відбувається чергове засідання у справі про вбивство юної Катерини Литкіної, - пише



Мають продовжити (чи зупинити) термін тримання під вартою обом обвинуваченим: Максиму Т., якого доправили на рідну Волинь зі Словенії, і його родичу Назару С., який мешкав по сусідству з Катериною в Нововолинську.



Двоюрідні брати сидять на суді у прозорій клітці-камері разом. Вільно спілкуються.



Однак на лаві підсудних родичі розмовляють одне з одним охоче, приязно, як і раніше.



Назар С. нерідко усміхається – навіть у вічі батькові вбитої дівчини.



Сьогодні під час розгляду питання про запобіжні заходи для обох обвинувачених у жорстокому вбивстві Максим Т. сказав, що визнає свою провину частково.



Назар С. знову заявив, що винним себе не визнає.



Інші важливі деталі – згодом.



Нагадаємо, Катерину Литкіну, яка проживала у Нововолинську,



Наразі відбувається слідство. Є двоє підозрюваних - Назар Статочнюк та Максим Терлецький, якого у січні

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