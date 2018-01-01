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Підозрюваний у жорстокому вбивстві Литкіної частково визнав провину

Підозрюваний у жорстокому вбивстві Литкіної частково визнав провину
Один зі звинувачених у вбивстві дівчини з Нововолинська Каті Литкіної частково зізнався у скоєному.

Сьогодні у Ковельському міжрайонному суді відбувається чергове засідання у справі про вбивство юної Катерини Литкіної, - пише Радар.

Мають продовжити (чи зупинити) термін тримання під вартою обом обвинуваченим: Максиму Т., якого доправили на рідну Волинь зі Словенії, і його родичу Назару С., який мешкав по сусідству з Катериною в Нововолинську.

Двоюрідні брати сидять на суді у прозорій клітці-камері разом. Вільно спілкуються.

Однак на лаві підсудних родичі розмовляють одне з одним охоче, приязно, як і раніше.

Назар С. нерідко усміхається – навіть у вічі батькові вбитої дівчини.

Сьогодні під час розгляду питання про запобіжні заходи для обох обвинувачених у жорстокому вбивстві Максим Т. сказав, що визнає свою провину частково.

Назар С. знову заявив, що винним себе не визнає.

Інші важливі деталі – згодом.

Нагадаємо, Катерину Литкіну, яка проживала у Нововолинську, знайшли мертвою після 11 днів відсутності вдома.

Наразі відбувається слідство. Є двоє підозрюваних - Назар Статочнюк та Максим Терлецький, якого у січні затримали у Словенії.

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Теги: Катя Литкіна, смерть, Нововолинськ
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