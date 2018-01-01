Підозрюваний у жорстокому вбивстві Литкіної частково визнав провину
Сьогодні, 17:55
Один зі звинувачених у вбивстві дівчини з Нововолинська Каті Литкіної частково зізнався у скоєному.
Сьогодні у Ковельському міжрайонному суді відбувається чергове засідання у справі про вбивство юної Катерини Литкіної, - пише Радар.
Мають продовжити (чи зупинити) термін тримання під вартою обом обвинуваченим: Максиму Т., якого доправили на рідну Волинь зі Словенії, і його родичу Назару С., який мешкав по сусідству з Катериною в Нововолинську.
Двоюрідні брати сидять на суді у прозорій клітці-камері разом. Вільно спілкуються.
Однак на лаві підсудних родичі розмовляють одне з одним охоче, приязно, як і раніше.
Назар С. нерідко усміхається – навіть у вічі батькові вбитої дівчини.
Сьогодні під час розгляду питання про запобіжні заходи для обох обвинувачених у жорстокому вбивстві Максим Т. сказав, що визнає свою провину частково.
Назар С. знову заявив, що винним себе не визнає.
Інші важливі деталі – згодом.
Нагадаємо, Катерину Литкіну, яка проживала у Нововолинську, знайшли мертвою після 11 днів відсутності вдома.
Наразі відбувається слідство. Є двоє підозрюваних - Назар Статочнюк та Максим Терлецький, якого у січні затримали у Словенії.
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Сьогодні у Ковельському міжрайонному суді відбувається чергове засідання у справі про вбивство юної Катерини Литкіної, - пише Радар.
Мають продовжити (чи зупинити) термін тримання під вартою обом обвинуваченим: Максиму Т., якого доправили на рідну Волинь зі Словенії, і його родичу Назару С., який мешкав по сусідству з Катериною в Нововолинську.
Двоюрідні брати сидять на суді у прозорій клітці-камері разом. Вільно спілкуються.
Однак на лаві підсудних родичі розмовляють одне з одним охоче, приязно, як і раніше.
Назар С. нерідко усміхається – навіть у вічі батькові вбитої дівчини.
Сьогодні під час розгляду питання про запобіжні заходи для обох обвинувачених у жорстокому вбивстві Максим Т. сказав, що визнає свою провину частково.
Назар С. знову заявив, що винним себе не визнає.
Інші важливі деталі – згодом.
Нагадаємо, Катерину Литкіну, яка проживала у Нововолинську, знайшли мертвою після 11 днів відсутності вдома.
Наразі відбувається слідство. Є двоє підозрюваних - Назар Статочнюк та Максим Терлецький, якого у січні затримали у Словенії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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