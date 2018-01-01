У Промені відбулась презентація нової виставки. ФОТО*

14 вересня, о 19:00 на 4-му поверсі РЦ «Промінь» відбулась презентація нової виставки «Напрям»Чимало поціновувачів сучасного мистецтва прийшли подивитись на цікаві роботи молодого художника.«Нам властиво сприймати природу фотографії як граматику зору та наочне втілення законів, за якими увага фіксує предмети та явища. Фотографія, втім, це ще й інструмент порозуміння між зображеннями, схопленими об’єктивом, та оком, що здійснило все це безпосередньо, ще до використання камери. В даній серії робіт всі ці фактори є константами.Напрямок – перш за все одиниця ділення простору щонайменше на кілька категорій – потенційний, нейтральний, та простір, що буде середовищем руху. Це також спосіб вираження інтенції до пересування. Отже, напрямок створює локацію, де особисті візії художника знаходять зв'язок із різними видами простору. Таким чином останні отримують додатковий контекст, в якому вони функціонують.Напрямок завжди ініціює рух за ним, вказує на якусь послідовність, тому і чергування зображень у всій серії не є випадковим – відкритий простір змінюється закритим, засоби пересування простором змінюються на місця, де рух залишається пасивним чи обмеженим.Зображення – рукотворні чи зроблені камерою – можна сприймати як різновид мови. Як можливість сповіщення особистих сенсів чи комунікації з вищеозначеними видами простору та речами, що його впорядковують. Важлива деталь кожного зображення в серії цих робіт – спосіб, в який відбувається спілкування з зображеним простором шляхом зображення робіт художника. Найбільш повним чином це виражено на фотографіях робіт у стилі street-art. Лінійно виконані роботи є впорядкованим переходом обживання зображенням від одних типів простору та поверхні до інших. Таким чином відбувається посилання на Евклідову геометрію – ми бачимо зображення, створене в конкретний момент минулого. Іншими словами, воно є перервним.Поєднання різних пропорцій, витворення для них спільного середовища існування утворює особливу контрастну естетику між різними медіумами та сприйняттями.Отже, графічні роботи та street-art стають втіленням руху, який ініціює напрямок – він завершується синхронно з закінченням накресленої лінії.» – ділиться художник.