Кирил припиняє згадувати Вселенського патріарха у молитві

Кирил припиняє згадувати патріарха Константинопольського Варфоломія за богослужінням.



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Голова відділу зовнішніх церковних зв'язків митрополит Волоколамський Іларіон заявив: «Синод прийняв рішення про призупинення поминання патріарха Константинопольського за богослужінням Російської православної церкви».



Також в РПЦ пропонують зібрати «всеправославний собор» через ситуацію з наданням автокефалії Українській православній церкві з боку Константинополя.



На думку російської церкви, ситуація з томосом для України є «небезпечною для світового православ'я».



«Ми звернулися в своїй заяві до предстоятелів, глав помісних православних церков із закликом ініціювати всеправославне обговорення ситуації в Україні», - сказав Іларіон.



Крім того, синод РПЦ ухвалив рішення припинити участь в структурах під головуванням Константинопольського патріархату.



«Російська церква перериває участь в єпископських асамблеях, так само як і в богословських діалогах, багатосторонніх комісіях і всіх інших структурах, в яких головують або співголовують представники Константинопольського патріархату», - зазначив Іларіон.





Також буде припинено співслужіння з ієрархами Константинопольського патріархату.



«Це рішення поки що не позбавляє можливості кліриків Константинопольського патріархату і Російської православної церкви здійснювати спільні богослужіння», - пояснив прес-секретар Кирила священик Олександр Волков.



Однак, в разі продовження діяльності Константинополя на території УПЦ МП, в російській церкві заявили, що «повністю розірвуть спільні служіння з Константинопольськими».



14 вересня Кирил зібрав позачергове засідання синоду Російської православної церкви через приїзд екзархів Константинопольського патріарха в Україну.



Нагадаємо, 31 серпня Вселенський патріарх Варфоломій на зустрічі у Стамбулі повідомив предстоятелю Російської православної церкви патріарху Кирилу, що збирається надати Українській православній церкві автокефалію.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Патріарх Російської православної церквиприпиняє згадувати патріарха Константинопольськогоза богослужінням.Про це повідомляє Українська правда Голова відділу зовнішніх церковних зв'язків митрополит Волоколамськийзаявив: «Синод прийняв рішення про призупинення поминання патріарха Константинопольського за богослужінням Російської православної церкви».Також в РПЦ пропонують зібрати «всеправославний собор» через ситуацію з наданням автокефалії Українській православній церкві з боку Константинополя.На думку російської церкви, ситуація з томосом для України є «небезпечною для світового православ'я».«Ми звернулися в своїй заяві до предстоятелів, глав помісних православних церков із закликом ініціювати всеправославне обговорення ситуації в Україні», - сказав Іларіон.Крім того, синод РПЦ ухвалив рішення припинити участь в структурах під головуванням Константинопольського патріархату.«Російська церква перериває участь в єпископських асамблеях, так само як і в богословських діалогах, багатосторонніх комісіях і всіх інших структурах, в яких головують або співголовують представники Константинопольського патріархату», - зазначив Іларіон.Також буде припинено співслужіння з ієрархами Константинопольського патріархату.«Це рішення поки що не позбавляє можливості кліриків Константинопольського патріархату і Російської православної церкви здійснювати спільні богослужіння», - пояснив прес-секретар Кирила священикОднак, в разі продовження діяльності Константинополя на території УПЦ МП, в російській церкві заявили, що «повністю розірвуть спільні служіння з Константинопольськими».14 вересня Кирил зібрав позачергове засідання синоду Російської православної церкви через приїзд екзархів Константинопольського патріарха в Україну.Нагадаємо, 31 серпня Вселенський патріарх Варфоломій на зустрічі у Стамбулі повідомив предстоятелю Російської православної церкви патріарху Кирилу, що збирається надати Українській православній церкві автокефалію.

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