Кирил припиняє згадувати Вселенського патріарха у молитві
Сьогодні, 21:13
Патріарх Російської православної церкви Кирил припиняє згадувати патріарха Константинопольського Варфоломія за богослужінням.
Про це повідомляє Українська правда.
Голова відділу зовнішніх церковних зв'язків митрополит Волоколамський Іларіон заявив: «Синод прийняв рішення про призупинення поминання патріарха Константинопольського за богослужінням Російської православної церкви».
Також в РПЦ пропонують зібрати «всеправославний собор» через ситуацію з наданням автокефалії Українській православній церкві з боку Константинополя.
На думку російської церкви, ситуація з томосом для України є «небезпечною для світового православ'я».
«Ми звернулися в своїй заяві до предстоятелів, глав помісних православних церков із закликом ініціювати всеправославне обговорення ситуації в Україні», - сказав Іларіон.
Крім того, синод РПЦ ухвалив рішення припинити участь в структурах під головуванням Константинопольського патріархату.
«Російська церква перериває участь в єпископських асамблеях, так само як і в богословських діалогах, багатосторонніх комісіях і всіх інших структурах, в яких головують або співголовують представники Константинопольського патріархату», - зазначив Іларіон.
Також буде припинено співслужіння з ієрархами Константинопольського патріархату.
«Це рішення поки що не позбавляє можливості кліриків Константинопольського патріархату і Російської православної церкви здійснювати спільні богослужіння», - пояснив прес-секретар Кирила священик Олександр Волков.
Однак, в разі продовження діяльності Константинополя на території УПЦ МП, в російській церкві заявили, що «повністю розірвуть спільні служіння з Константинопольськими».
14 вересня Кирил зібрав позачергове засідання синоду Російської православної церкви через приїзд екзархів Константинопольського патріарха в Україну.
Нагадаємо, 31 серпня Вселенський патріарх Варфоломій на зустрічі у Стамбулі повідомив предстоятелю Російської православної церкви патріарху Кирилу, що збирається надати Українській православній церкві автокефалію.
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Про це повідомляє Українська правда.
Голова відділу зовнішніх церковних зв'язків митрополит Волоколамський Іларіон заявив: «Синод прийняв рішення про призупинення поминання патріарха Константинопольського за богослужінням Російської православної церкви».
Також в РПЦ пропонують зібрати «всеправославний собор» через ситуацію з наданням автокефалії Українській православній церкві з боку Константинополя.
На думку російської церкви, ситуація з томосом для України є «небезпечною для світового православ'я».
«Ми звернулися в своїй заяві до предстоятелів, глав помісних православних церков із закликом ініціювати всеправославне обговорення ситуації в Україні», - сказав Іларіон.
Крім того, синод РПЦ ухвалив рішення припинити участь в структурах під головуванням Константинопольського патріархату.
«Російська церква перериває участь в єпископських асамблеях, так само як і в богословських діалогах, багатосторонніх комісіях і всіх інших структурах, в яких головують або співголовують представники Константинопольського патріархату», - зазначив Іларіон.
Також буде припинено співслужіння з ієрархами Константинопольського патріархату.
«Це рішення поки що не позбавляє можливості кліриків Константинопольського патріархату і Російської православної церкви здійснювати спільні богослужіння», - пояснив прес-секретар Кирила священик Олександр Волков.
Однак, в разі продовження діяльності Константинополя на території УПЦ МП, в російській церкві заявили, що «повністю розірвуть спільні служіння з Константинопольськими».
14 вересня Кирил зібрав позачергове засідання синоду Російської православної церкви через приїзд екзархів Константинопольського патріарха в Україну.
Нагадаємо, 31 серпня Вселенський патріарх Варфоломій на зустрічі у Стамбулі повідомив предстоятелю Російської православної церкви патріарху Кирилу, що збирається надати Українській православній церкві автокефалію.
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