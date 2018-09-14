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Кирил припиняє згадувати Вселенського патріарха у молитві

Кирил припиняє згадувати Вселенського патріарха у молитві
Патріарх Російської православної церкви Кирил припиняє згадувати патріарха Константинопольського Варфоломія за богослужінням.

Про це повідомляє Українська правда.

Голова відділу зовнішніх церковних зв'язків митрополит Волоколамський Іларіон заявив: «Синод прийняв рішення про призупинення поминання патріарха Константинопольського за богослужінням Російської православної церкви».

Також в РПЦ пропонують зібрати «всеправославний собор» через ситуацію з наданням автокефалії Українській православній церкві з боку Константинополя.

На думку російської церкви, ситуація з томосом для України є «небезпечною для світового православ'я».

«Ми звернулися в своїй заяві до предстоятелів, глав помісних православних церков із закликом ініціювати всеправославне обговорення ситуації в Україні», - сказав Іларіон.

Крім того, синод РПЦ ухвалив рішення припинити участь в структурах під головуванням Константинопольського патріархату.

«Російська церква перериває участь в єпископських асамблеях, так само як і в богословських діалогах, багатосторонніх комісіях і всіх інших структурах, в яких головують або співголовують представники Константинопольського патріархату», - зазначив Іларіон.


Також буде припинено співслужіння з ієрархами Константинопольського патріархату.

«Це рішення поки що не позбавляє можливості кліриків Константинопольського патріархату і Російської православної церкви здійснювати спільні богослужіння», - пояснив прес-секретар Кирила священик Олександр Волков.

Однак, в разі продовження діяльності Константинополя на території УПЦ МП, в російській церкві заявили, що «повністю розірвуть спільні служіння з Константинопольськими».

14 вересня Кирил зібрав позачергове засідання синоду Російської православної церкви через приїзд екзархів Константинопольського патріарха в Україну.

Нагадаємо, 31 серпня Вселенський патріарх Варфоломій на зустрічі у Стамбулі повідомив предстоятелю Російської православної церкви патріарху Кирилу, що збирається надати Українській православній церкві автокефалію.


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Теги: томос, Україна
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