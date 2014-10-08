Відремотнують будівлю структурного підрозділу Луцькради
Сьогодні, 02:33
У Луцьку здійснять поточний ремонт будівлі, де розміщений депратмент житлово-комунального господарства міськради.
Нещодавно визначили виконавця робіт з поточного ремонту адміністративного приміщення департаменту, - пише ВолиньOnline.
Поточний ремонт адміністративного приміщення, яке знаходиться на вулиці Богдана Хмельницького,40а, здійснюватиме ТзОВ «Ігос». Відповідний договір уклали 14 вересня.
Вартість робіт становить 114,78 тисячі гривень. Роботи планують виконати до 31 грудня.
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Нещодавно визначили виконавця робіт з поточного ремонту адміністративного приміщення департаменту, - пише ВолиньOnline.
Поточний ремонт адміністративного приміщення, яке знаходиться на вулиці Богдана Хмельницького,40а, здійснюватиме ТзОВ «Ігос». Відповідний договір уклали 14 вересня.
Вартість робіт становить 114,78 тисячі гривень. Роботи планують виконати до 31 грудня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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