Відремотнують будівлю структурного підрозділу Луцькради





Нещодавно визначили виконавця робіт з поточного ремонту адміністративного приміщення департаменту, - пише



Поточний ремонт адміністративного приміщення, яке знаходиться на вулиці Богдана Хмельницького,40а, здійснюватиме ТзОВ «Ігос». Відповідний договір уклали 14 вересня.



Вартість робіт становить 114,78 тисячі гривень. Роботи планують виконати до 31 грудня.

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