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Показали, як на Волині відновлюють джерела

Показали, як на Волині відновлюють джерела
Поблизу села Тельчі Маневицького району відновили та впорядкували джерела.

Зазначається що джерело висхідного типу і розміщене за 400 м на південний схід від села. На даний час, завезли будівельні матеріали, джерело очистили, встановили трубчасту каптажну камеру, влаштовали глиняний замок, - йдеться на сайті Волинського обласного управління водних ресурсів.

Відтак, відновлення ще одного джерела сприятиме подальшому оздоровленню найбільшої серед малих річок Маневицького району – річки Кормин.
Показали, як на Волині відновлюють джерела
Показали, як на Волині відновлюють джерела

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Теги: відновлення, джерела, Волинь
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