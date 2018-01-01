Показали, як на Волині відновлюють джерела
Сьогодні, 14:10
Поблизу села Тельчі Маневицького району відновили та впорядкували джерела.
Зазначається що джерело висхідного типу і розміщене за 400 м на південний схід від села. На даний час, завезли будівельні матеріали, джерело очистили, встановили трубчасту каптажну камеру, влаштовали глиняний замок, - йдеться на сайті Волинського обласного управління водних ресурсів.
Відтак, відновлення ще одного джерела сприятиме подальшому оздоровленню найбільшої серед малих річок Маневицького району – річки Кормин.
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Зазначається що джерело висхідного типу і розміщене за 400 м на південний схід від села. На даний час, завезли будівельні матеріали, джерело очистили, встановили трубчасту каптажну камеру, влаштовали глиняний замок, - йдеться на сайті Волинського обласного управління водних ресурсів.
Відтак, відновлення ще одного джерела сприятиме подальшому оздоровленню найбільшої серед малих річок Маневицького району – річки Кормин.
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