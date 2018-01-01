Показали, як на Волині відновлюють джерела





Зазначається що джерело висхідного типу і розміщене за 400 м на південний схід від села. На даний час, завезли будівельні матеріали, джерело очистили, встановили трубчасту каптажну камеру, влаштовали глиняний замок, - йдеться на сайті Волинського обласного управління водних ресурсів.



Відтак, відновлення ще одного джерела сприятиме подальшому оздоровленню найбільшої серед малих річок Маневицького району – річки Кормин.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Тельчі Маневицького району відновили та впорядкували джерела.Зазначається що джерело висхідного типу і розміщене за 400 м на південний схід від села. На даний час, завезли будівельні матеріали, джерело очистили, встановили трубчасту каптажну камеру, влаштовали глиняний замок, - йдеться на сайті Волинського обласного управління водних ресурсів.Відтак, відновлення ще одного джерела сприятиме подальшому оздоровленню найбільшої серед малих річок Маневицького району – річки Кормин.

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