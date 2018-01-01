«Волинь» удома розгромила «Балкани»





Про це повдомляють на офіційному



На звітний поєдинок тренерський штаб виставив не зовсім звичний склад. У порівнянні з матчем проти «Оболоні-Бровара» зі старту вийшло одразу п’ятеро нових футболістів. Однак головне, що об’єднувало нашу команду – це бажання забити швидкий гол. І уже на 5-й хвилині воно спрацювало: Денис Кожанов увірвався у вільну зону, зберіг м’яч у боротьбі із двома захисниками і викотив у центр на Сіаваша Хагназарі. Іранцю треба було просто відправити «кулястого» повз голкіпера, з чим він і впорався – 1:0.



Волиняни раділи недовго. Перша ж осмислена атака гостей після пропущеного гола принесла результат. Після подачі з флангу Сергій Герасимець неочікувано для Віталія Неділька вирішив пробити головою, чим застав нашого голкіпера зненацька – м’яч залетів йому за комірець – 1:1. Тепер потрібно було починати все спочатку. До честі «Балкан», після забитого гола вони намагалися на рівних змагатися з господарями «Авангард» як у володінні м’ячем, так і у кількості атак. Утім, успіх знову святкували «Хрестоносці» – цього разу після стандарту. Після подачі кутового Денисом Кожановим захисник гостей Сергій Любчак у боротьбі з Міхою Горопевшеком спиною зрізав м’яч у власні ворота – 2:1. «Волинь» заграла впевненіше, припинила легку паніку біля власних воріт, а у середині тайму заробила право на небезпечний штрафний. Денис Кожанов знову нагадав про себе, як про грізну зброю нашого клубу та відправив «кулястого» прямісінько у кут воріт Олексій Паламарчука. Голкіпер «Балкан» дістав до м’яча, однак лише перевів його собі під бокову стійку – 3:1. До завершення тайму хороші моменти для того, аби відзначитися, мали Іван Цюпата Сергій Сімінін, однак на перерву команди пішли за переваги «Волині» у два голи.



У антракті Андрій Тлумак не поспішав робити змін у складі. І недарма – два хороші моменти відзначитися мав Ігор Карпенко, якому не вистачило зовсім трохи для третього гола у сезоні в матчах за «Волинь». Невдовзі наш тренерський штаб випустив йому в підмогу Дмитра Козьбана – і ця заміна зіграла. Наш нападник виборов м’яч на чужій половині поля, віддав на Кожанова та мав отримати передачу у відповідь, яку фолом проти нього перервав у власному карному майданчику Сергій Любчак. Пенальті цього разу виконував Андрій Яковлєв, який відзначив своє повноцінне повернення після травми таким потрібним першим голом цього сезону – 4:1. Невдовзі право на пенальті отримали і суперники, а одинадцятиметровий удар упевнено реалізував Руслан Паламар. Утім, на більше господарів не вистачило. 4:2 – «Волинь» у гольовому протистоянні повертається на переможний шлях та за втраченими очками зрівнюється у таблиці з «Дніпром-1» та «Колосом».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Волинь» переграла своїх візаві із футбольного клубу «Балкани» із рахунком 4:2.Про це повдомляють на офіційному сайті клубу.На звітний поєдинок тренерський штаб виставив не зовсім звичний склад. У порівнянні з матчем проти «Оболоні-Бровара» зі старту вийшло одразу п’ятеро нових футболістів. Однак головне, що об’єднувало нашу команду – це бажання забити швидкий гол. І уже на 5-й хвилині воно спрацювало:увірвався у вільну зону, зберіг м’яч у боротьбі із двома захисниками і викотив у центр на. Іранцю треба було просто відправити «кулястого» повз голкіпера, з чим він і впорався – 1:0.Волиняни раділи недовго. Перша ж осмислена атака гостей після пропущеного гола принесла результат. Після подачі з флангунеочікувано длявирішив пробити головою, чим застав нашого голкіпера зненацька – м’яч залетів йому за комірець – 1:1. Тепер потрібно було починати все спочатку. До честі «Балкан», після забитого гола вони намагалися на рівних змагатися з господарями «Авангард» як у володінні м’ячем, так і у кількості атак. Утім, успіх знову святкували «Хрестоносці» – цього разу після стандарту. Після подачі кутового Денисом Кожановим захисник гостей Сергій Любчак у боротьбі зспиною зрізав м’яч у власні ворота – 2:1. «Волинь» заграла впевненіше, припинила легку паніку біля власних воріт, а у середині тайму заробила право на небезпечний штрафний. Денис Кожанов знову нагадав про себе, як про грізну зброю нашого клубу та відправив «кулястого» прямісінько у кут воріт. Голкіпер «Балкан» дістав до м’яча, однак лише перевів його собі під бокову стійку – 3:1. До завершення тайму хороші моменти для того, аби відзначитися, малита, однак на перерву команди пішли за переваги «Волині» у два голи.У антрактіне поспішав робити змін у складі. І недарма – два хороші моменти відзначитися мав Ігор Карпенко, якому не вистачило зовсім трохи для третього гола у сезоні в матчах за «Волинь». Невдовзі наш тренерський штаб випустив йому в підмогу– і ця заміна зіграла. Наш нападник виборов м’яч на чужій половині поля, віддав на Кожанова та мав отримати передачу у відповідь, яку фолом проти нього перервав у власному карному майданчику. Пенальті цього разу виконував, який відзначив своє повноцінне повернення після травми таким потрібним першим голом цього сезону – 4:1. Невдовзі право на пенальті отримали і суперники, а одинадцятиметровий удар упевнено реалізував. Утім, на більше господарів не вистачило. 4:2 – «Волинь» у гольовому протистоянні повертається на переможний шлях та за втраченими очками зрівнюється у таблиці з «Дніпром-1» та «Колосом».

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