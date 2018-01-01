17 вересня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні - день народження у ведучого Богдана Коваля (на фото).
Цього дня день народження у активіста ГО "Автомайдан України" Віталія Гнатюка.
Іменини 17 вересня святкують Федір, Юлій та Митрофан.
17 вересня в Україні відзначають День рятівника.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
Цього дня також народився дослідник Волині Іван Онуфрійчук (1911-1999).
17 вересня 1960 року був офіційно відкритий Торчинський краєзнавчий музей.
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Цього дня день народження у активіста ГО "Автомайдан України" Віталія Гнатюка.
Іменини 17 вересня святкують Федір, Юлій та Митрофан.
17 вересня в Україні відзначають День рятівника.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
Цього дня також народився дослідник Волині Іван Онуфрійчук (1911-1999).
17 вересня 1960 року був офіційно відкритий Торчинський краєзнавчий музей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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