У Львові зі школи евакуювали понад 400 дітей





Про це йдеться в повідомленні Львівської міської ради, - пише



На місце події прибули співробітники газової служби, вони встановили, що запах в школу міг потрапити з території гаражів, які розміщені поруч зі школою.



На їхній території невідомі злили конденсат з газового балона.



На місці події працюють рятувальники, які ліквідують наслідки.



У школі працюють співробітники поліції і Державної служби з надзвичайних ситуацій, які прибули на виклик.



Станом на 13:15 навчання в школі не відновлене, її приміщення провітрюють і дезінфікують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові в понеділок, 17 вересня, евакуювали до церкви 437 учнів через появу запаху газу в школі.Про це йдеться в повідомленні Львівської міської ради, - пише Корреспондент На місце події прибули співробітники газової служби, вони встановили, що запах в школу міг потрапити з території гаражів, які розміщені поруч зі школою.На їхній території невідомі злили конденсат з газового балона.На місці події працюють рятувальники, які ліквідують наслідки.У школі працюють співробітники поліції і Державної служби з надзвичайних ситуацій, які прибули на виклик.Станом на 13:15 навчання в школі не відновлене, її приміщення провітрюють і дезінфікують.

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