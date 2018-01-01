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У Львові зі школи евакуювали понад 400 дітей

У Львові зі школи евакуювали понад 400 дітей
У Львові в понеділок, 17 вересня, евакуювали до церкви 437 учнів через появу запаху газу в школі.

Про це йдеться в повідомленні Львівської міської ради, - пише Корреспондент.

На місце події прибули співробітники газової служби, вони встановили, що запах в школу міг потрапити з території гаражів, які розміщені поруч зі школою.

На їхній території невідомі злили конденсат з газового балона.

На місці події працюють рятувальники, які ліквідують наслідки.

У школі працюють співробітники поліції і Державної служби з надзвичайних ситуацій, які прибули на виклик.

Станом на 13:15 навчання в школі не відновлене, її приміщення провітрюють і дезінфікують.

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Теги: діти, газ, евакуація
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