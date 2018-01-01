У Львові зі школи евакуювали понад 400 дітей
Сьогодні, 15:07
У Львові в понеділок, 17 вересня, евакуювали до церкви 437 учнів через появу запаху газу в школі.
Про це йдеться в повідомленні Львівської міської ради, - пише Корреспондент.
На місце події прибули співробітники газової служби, вони встановили, що запах в школу міг потрапити з території гаражів, які розміщені поруч зі школою.
На їхній території невідомі злили конденсат з газового балона.
На місці події працюють рятувальники, які ліквідують наслідки.
У школі працюють співробітники поліції і Державної служби з надзвичайних ситуацій, які прибули на виклик.
Станом на 13:15 навчання в школі не відновлене, її приміщення провітрюють і дезінфікують.
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Про це йдеться в повідомленні Львівської міської ради, - пише Корреспондент.
На місце події прибули співробітники газової служби, вони встановили, що запах в школу міг потрапити з території гаражів, які розміщені поруч зі школою.
На їхній території невідомі злили конденсат з газового балона.
На місці події працюють рятувальники, які ліквідують наслідки.
У школі працюють співробітники поліції і Державної служби з надзвичайних ситуацій, які прибули на виклик.
Станом на 13:15 навчання в школі не відновлене, її приміщення провітрюють і дезінфікують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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