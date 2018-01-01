Навколишні села не хочуть об’єднуватися з Луцьком





Про це йдеться в сюжеті «Сфера-ТВ», - пише



Процес створення ОТГ на Волині нібито йде добре, однак без каменя спотикання не обійшлося. Ним став Луцьк. Навколишні села не мають бажання приєднуватись до обласного центру Волині. Не виняток і Гірка Полонка.



Натомість перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад не погоджується з такими намірами гіркополонківської громади і пропонує власний план приєднання.



Депутат облради Анатолій Вітів каже, що змушувати громаду ніхто не буде.



З іншого боку, на думку депутата облради Костянтина Зінкевича, в Луцьку невтішна ситуація з територією, а тому так чи інакше владі слід вживати заходів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Навколишні села не хочуть приєднуватись до Луцька у рамках децентралізаційної реформи.Про це йдеться в сюжеті «Сфера-ТВ», - пише Район. Луцьк Процес створення ОТГ на Волині нібито йде добре, однак без каменя спотикання не обійшлося. Ним став Луцьк. Навколишні селадо обласного центру Волині. Не виняток і Гірка Полонка.Натомість перший заступник Луцького міського головине погоджується з такими намірами гіркополонківської громади і пропонує власний план приєднання.Депутат облрадикаже, що змушувати громаду ніхто не буде.З іншого боку, на думку депутата облради, в Луцьку невтішна ситуація з територією, а тому так чи інакше владі слід вживати заходів.

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