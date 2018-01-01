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Навколишні села не хочуть об’єднуватися з Луцьком

Навколишні села не хочуть об’єднуватися з Луцьком
Навколишні села не хочуть приєднуватись до Луцька у рамках децентралізаційної реформи.

Про це йдеться в сюжеті «Сфера-ТВ», - пише Район. Луцьк.

Процес створення ОТГ на Волині нібито йде добре, однак без каменя спотикання не обійшлося. Ним став Луцьк. Навколишні села не мають бажання приєднуватись до обласного центру Волині. Не виняток і Гірка Полонка.

Натомість перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад не погоджується з такими намірами гіркополонківської громади і пропонує власний план приєднання.

Депутат облради Анатолій Вітів каже, що змушувати громаду ніхто не буде.

З іншого боку, на думку депутата облради Костянтина Зінкевича, в Луцьку невтішна ситуація з територією, а тому так чи інакше владі слід вживати заходів.

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Теги: децентралізація, ОТГ
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