18 вересня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження відзначає єпископ Луцький і Волинський Апостольської Православної Церкви, засновник та постійний ведучий Біблійної школи духовного вдосконалення(на фото).Цього дня також народилися депутат Волинської обласної ради, депутат Луцької міської радиУ цей день іменини у людей, які мають імена: Гліб, Раїса, Захар, Єлизавета та Максим.Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди та професійних успіхів!18 вересня 1928 році народився художник. педагог, засновник перший директор луцької художньої школи18 вересня у 1939 році у Луцьк вступили частини Червоної армії, після чого було встановлено радянську владу.У цей день 1998 року відкрився Геологічний музей при Волинському національному університеті імені Лесі Українки.А у 1999 році цього дня у Луцьку відкрили обласний центр радіаційного захисту населення. Участь у відкритті взяв Президент України Леонід Кучма.