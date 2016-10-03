Тіло загиблого бійця привезли на Волинь
Сьогодні, 09:49
Тіло загиблого на Сході України Лавренчука Юрія Васильовича сьогодні, 18 вересня, доставили до батьківської хати в село Старосілля для прощання.
Відспівування Героя відбудеться в Луцьку та поховання в селі Гаразджа на Алеї Слави, - інформує Маневицька районна державна адміністрація.
Голова райдержадміністрації Андрій Линдюк та голова районної ради Анатолій Мельник прибули попрощатись з Героєм.
Нагадаємо, нещодавно експертиза підтвердила, що знайшли останки воїна. Згодом дружина Юрія Лавренчука звернулася до луцького виконкому, щоб гідно поховати воїна.
На своїй сторінці у facebook громадська організація "Спілка Воїнів АТО Волині" повідомила у місцевому храмі розпочалося розпочалося відспівування Героя.
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Відспівування Героя відбудеться в Луцьку та поховання в селі Гаразджа на Алеї Слави, - інформує Маневицька районна державна адміністрація.
Голова райдержадміністрації Андрій Линдюк та голова районної ради Анатолій Мельник прибули попрощатись з Героєм.
Нагадаємо, нещодавно експертиза підтвердила, що знайшли останки воїна. Згодом дружина Юрія Лавренчука звернулася до луцького виконкому, щоб гідно поховати воїна.
На своїй сторінці у facebook громадська організація "Спілка Воїнів АТО Волині" повідомила у місцевому храмі розпочалося розпочалося відспівування Героя.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У волинянина, якого донедавна вважали зниклим безвісти, залишилась маленька донька
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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