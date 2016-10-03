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Тіло загиблого бійця привезли на Волинь

Тіло загиблого бійця привезли на Волинь
Тіло загиблого на Сході України Лавренчука Юрія Васильовича сьогодні, 18 вересня, доставили до батьківської хати в село Старосілля для прощання.

Відспівування Героя відбудеться в Луцьку та поховання в селі Гаразджа на Алеї Слави, - інформує Маневицька районна державна адміністрація.

Голова райдержадміністрації Андрій Линдюк та голова районної ради Анатолій Мельник прибули попрощатись з Героєм.

Нагадаємо, нещодавно експертиза підтвердила, що знайшли останки воїна. Згодом дружина Юрія Лавренчука звернулася до луцького виконкому, щоб гідно поховати воїна.

На своїй сторінці у facebook громадська організація "Спілка Воїнів АТО Волині" повідомила у місцевому храмі розпочалося розпочалося відспівування Героя.

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Тіло загиблого бійця привезли на Волинь

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Теги: смерть, АТО, боєць
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