Тіло загиблого бійця привезли на Волинь





Відспівування Героя відбудеться в Луцьку та поховання в селі Гаразджа на Алеї Слави, - інформує Маневицька районна державна адміністрація.



Голова райдержадміністрації Андрій Линдюк та голова районної ради Анатолій Мельник прибули попрощатись з Героєм.



Нагадаємо, нещодавно експертиза підтвердила, що знайшли останки воїна. Згодом дружина Юрія Лавренчука звернулася до луцького виконкому, щоб гідно поховати воїна.



На своїй сторінці у facebook громадська організація



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