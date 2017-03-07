Біля мальовничого озера на Волині поставили альтанки. ФОТО





Про це пише



Уже майже два роки центр Горохова до невпізнанності змінило чистесеньке, бо прибране від зарослів і болота Смалеве озерце.



Впорядкувавши його, мерія і доброчинці дбайливо запустили у став рибу. Потому два бережки з’єднали акуратною бруківкою, встановили нові електроопори і наразі підставки для, мабуть, оригінальних ліхтарів.



Тепер в усі пори року ця мальовнича місцинка є улюбленою для рибалок усіх поколінь, любителів відпочинку на природі. Її символом тоді ж став лебідь Зевс, якого врятував від найгіршого і виходив підприємець Олег Пундик. Птах настільки полюбив людей, що не боїться – перестріває їх, знаючи, що спеціально для нього дорослі і діти приносять із домівок смаколики.



Для білокрилого красеня добрі горохівчани спершу спорудили плаваючу хатинку, а відтак і дерев’яний дім, а нещодавно на зелених моріжках з’явилися ще й бесідки для людей. Акуратні будиночки тепер слугують жителям і гостям районного центру.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Смалевому озері, що у Горохові, встановили альтанки.Про це пише Волинь-нова Уже майже два роки центр Горохова до невпізнанності змінило чистесеньке, бо прибране від зарослів і болота Смалеве озерце.Впорядкувавши його, мерія і доброчинці дбайливо запустили у став рибу. Потому два бережки з’єднали акуратною бруківкою, встановили нові електроопори і наразі підставки для, мабуть, оригінальних ліхтарів.Тепер в усі пори року ця мальовнича місцинка є улюбленою для рибалок усіх поколінь, любителів відпочинку на природі. Її символом тоді ж став лебідь, якого врятував від найгіршого і виходив підприємець. Птах настільки полюбив людей, що не боїться – перестріває їх, знаючи, що спеціально для нього дорослі і діти приносять із домівок смаколики.Для білокрилого красеня добрі горохівчани спершу спорудили плаваючу хатинку, а відтак і дерев’яний дім, а нещодавно на зелених моріжках з’явилися ще й бесідки для людей. Акуратні будиночки тепер слугують жителям і гостям районного центру.

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