Біля мальовничого озера на Волині поставили альтанки. ФОТО
Сьогодні, 19:19
На Смалевому озері, що у Горохові, встановили альтанки.
Про це пише Волинь-нова.
Уже майже два роки центр Горохова до невпізнанності змінило чистесеньке, бо прибране від зарослів і болота Смалеве озерце.
Впорядкувавши його, мерія і доброчинці дбайливо запустили у став рибу. Потому два бережки з’єднали акуратною бруківкою, встановили нові електроопори і наразі підставки для, мабуть, оригінальних ліхтарів.
Тепер в усі пори року ця мальовнича місцинка є улюбленою для рибалок усіх поколінь, любителів відпочинку на природі. Її символом тоді ж став лебідь Зевс, якого врятував від найгіршого і виходив підприємець Олег Пундик. Птах настільки полюбив людей, що не боїться – перестріває їх, знаючи, що спеціально для нього дорослі і діти приносять із домівок смаколики.
Для білокрилого красеня добрі горохівчани спершу спорудили плаваючу хатинку, а відтак і дерев’яний дім, а нещодавно на зелених моріжках з’явилися ще й бесідки для людей. Акуратні будиночки тепер слугують жителям і гостям районного центру.
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Про це пише Волинь-нова.
Уже майже два роки центр Горохова до невпізнанності змінило чистесеньке, бо прибране від зарослів і болота Смалеве озерце.
Впорядкувавши його, мерія і доброчинці дбайливо запустили у став рибу. Потому два бережки з’єднали акуратною бруківкою, встановили нові електроопори і наразі підставки для, мабуть, оригінальних ліхтарів.
Тепер в усі пори року ця мальовнича місцинка є улюбленою для рибалок усіх поколінь, любителів відпочинку на природі. Її символом тоді ж став лебідь Зевс, якого врятував від найгіршого і виходив підприємець Олег Пундик. Птах настільки полюбив людей, що не боїться – перестріває їх, знаючи, що спеціально для нього дорослі і діти приносять із домівок смаколики.
Для білокрилого красеня добрі горохівчани спершу спорудили плаваючу хатинку, а відтак і дерев’яний дім, а нещодавно на зелених моріжках з’явилися ще й бесідки для людей. Акуратні будиночки тепер слугують жителям і гостям районного центру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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