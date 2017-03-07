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Біля мальовничого озера на Волині поставили альтанки. ФОТО

Біля мальовничого озера на Волині поставили альтанки. ФОТО
На Смалевому озері, що у Горохові, встановили альтанки.

Про це пише Волинь-нова.

Уже майже два роки центр Горохова до невпізнанності змінило чистесеньке, бо прибране від зарослів і болота Смалеве озерце.

Впорядкувавши його, мерія і доброчинці дбайливо запустили у став рибу. Потому два бережки з’єднали акуратною бруківкою, встановили нові електроопори і наразі підставки для, мабуть, оригінальних ліхтарів.

Тепер в усі пори року ця мальовнича місцинка є улюбленою для рибалок усіх поколінь, любителів відпочинку на природі. Її символом тоді ж став лебідь Зевс, якого врятував від найгіршого і виходив підприємець Олег Пундик. Птах настільки полюбив людей, що не боїться – перестріває їх, знаючи, що спеціально для нього дорослі і діти приносять із домівок смаколики.

Для білокрилого красеня добрі горохівчани спершу спорудили плаваючу хатинку, а відтак і дерев’яний дім, а нещодавно на зелених моріжках з’явилися ще й бесідки для людей. Акуратні будиночки тепер слугують жителям і гостям районного центру.

Біля мальовничого озера на Волині поставили альтанки. ФОТО
Біля мальовничого озера на Волині поставили альтанки. ФОТО
Біля мальовничого озера на Волині поставили альтанки. ФОТО

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Теги: альтанки, Горохів, благоустрій
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