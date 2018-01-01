вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

19 вересня на Волині: гортаючи календар

19 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження святкує журналіст Світлана Павлова (на фото).

Крім того, день народження у відомої української поетеси, письменниці, літературознавця та публіциста Оксани Забужко. Вона народилась 1960 року у Луцьку.

Іменинниками 19 вересня є: Михайло, Архип, Михайлина, Зенон та Кирило.

Вітаємо їх зі святом та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих успіхів!

19 вересня 1999 року відбулось урочисте відкриття першої черги Локачинського газового родовища. Стрічку перерізав Президент України Леонід Кучма.

До слова, сьогодні день народження самйлика. У 1982 професор Університету Карнегі-Меллона Скотт Фалман запропонував використовувати знак на основі двокрапки, дефіса й дужки як вияв емоції у спілкуванні в мережі

У 1991 в Києві поновила роботу Києво-Могилянська академія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Смертельне отруєння на Волині: подробиці інциденту
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Центр німецької мови в Луцьку запрошує на навчання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
19 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На «зебрі» в Луцьку машина збила людину. ФОТО
18 вересень, 23:37
Інтер’єр зі знаком мінус: у яких умовах живуть волинські студенти
18 вересень, 22:54
Як тренуються спецпризначенці на Волині. ФОТО
18 вересень, 22:21
Стало відомо про стан ще однієї дитини, яка отруїлася на Волині
18 вересень, 21:53
Схожі новини
18 вересня на Волині: гортаючи календар 18 вересня на Волині: гортаючи календар
18 вересень, 00:00
17 вересня на Волині: гортаючи календар 17 вересня на Волині: гортаючи календар
17 вересень, 00:00
16 вересня на Волині: гортаючи календар 16 вересня на Волині: гортаючи календар
16 вересень, 00:00
15 вересня на Волині: гортаючи календар 15 вересня на Волині: гортаючи календар
15 вересень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
19 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На «зебрі» в Луцьку машина збила людину. ФОТО
18 вересень, 23:37
 0
Інтер’єр зі знаком мінус: у яких умовах живуть волинські студенти
18 вересень, 22:54
 0
Як тренуються спецпризначенці на Волині. ФОТО
18 вересень, 22:21
 0
Стало відомо про стан ще однієї дитини, яка отруїлася на Волині
18 вересень, 21:53
 0
Медіа
відео
1/8