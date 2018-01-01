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Під Луцьком будують житло нового типу. ФОТО*

Під Луцьком будують житло нового типу. ФОТО*
У селі Струмівка неподалік Луцька будівельна компанія «Інвестор» зводить житловий комплекс нового типу — «Струмочок-2». За два роки тут постане 118 таунхаусів та 9 котеджів, а також на території комплексу будуть багатоквартирні будинки на близько 140 осель та спортивний комплекс.

Станом на 17 вересня в розпалі будівництво 6 котеджів — завершують мурування першого поверху, пише Перший.

Також зводять дві секції таунхаусів. Тут працюють над облаштуванням фундаменту, захисного поясу, підводять каналізацію.

«Загалом робота йде за графіком. Тим більше погода нам сприяє», - підсумував виконроб Роман Лук'янович.

ДИВИТИСЯ ПЛАНУВАННЯ ЖК «СТРУМОЧОК-2»

Раніше в компанії розповіли, що на покупців чекають 118 таунхаусів трьох типів: «Класичний» (типовий проект на 130,61 кв.м.), «Сімейний» (спроектований для родин з дітьми, яким обов’язково потрібні окремі кімнати. Площа - 127,18 кв.м.) та «Затишний» (ідеальний для молодої сім'ї, яка полюбляє проводити час з рідними і друзями. Площа - 119,16 кв.м.).

Крім того «Струмочок-2» — це 9 приватних сучасних котеджів площею 128,4 кв.м та 175,94 кв.м.

Під Луцьком будують житло нового типу. ФОТО*
Під Луцьком будують житло нового типу. ФОТО*
Під Луцьком будують житло нового типу. ФОТО*
Під Луцьком будують житло нового типу. ФОТО*
Під Луцьком будують житло нового типу. ФОТО*
Під Луцьком будують житло нового типу. ФОТО*
Під Луцьком будують житло нового типу. ФОТО*
Під Луцьком будують житло нового типу. ФОТО*
Під Луцьком будують житло нового типу. ФОТО*


Якщо ви хочете мешкати в одному з будинків ЖК, звертайтесь у відділ продажів за телефоном:
096 030 20 10

або ж за адресою:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13в

Сайт: www.investor.lutsk.ua
Facebook: facebook.com/investorlutsk
Instagram: bud.investor
Під Луцьком будують житло нового типу. ФОТО*
Під Луцьком будують житло нового типу. ФОТО*
Під Луцьком будують житло нового типу. ФОТО*
Під Луцьком будують житло нового типу. ФОТО*
Під Луцьком будують житло нового типу. ФОТО*
Під Луцьком будують житло нового типу. ФОТО*
Під Луцьком будують житло нового типу. ФОТО*
Під Луцьком будують житло нового типу. ФОТО*
Під Луцьком будують житло нового типу. ФОТО*

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Теги: Інвестор, Струмочок 2
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