Мітингувальники перекрили дорогу Київ-Ковель





За інформацією керівника відділу комунікації ГУНП у Рівненській області Антона Крука, активісти перекрили дві міжнародні траси Київ-Чоп та Київ-Ковель, - пише



Представники громадської організації рухаються пішохідними переходами на автодорогах Київ-Чоп біля заправки «SOCAR» та Київ-Ковель поблизу Орлівки Сарненського району. При цьому вони роблять перерву 5-10 хвилин, тому за його словами, рух повністю не заблокований, без затримок пропускають пасажирські автобуси та вантажівки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадська організація «АвтоЄвроСила» сьогодні, 19 вересня, проводить акцію протесту через незадовільний стан доріг на Рівненщині.За інформацією керівника відділу комунікації ГУНП у Рівненській області, активісти перекрили дві міжнародні траси Київ-Чоп та Київ-Ковель, - пише Рівне вечірнє Представники громадської організації рухаються пішохідними переходами на автодорогах Київ-Чоп біля заправки «SOCAR» та Київ-Ковель поблизу Орлівки Сарненського району. При цьому вони роблять перерву 5-10 хвилин, тому за його словами, рух повністю не заблокований, без затримок пропускають пасажирські автобуси та вантажівки.

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