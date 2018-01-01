Мітингувальники перекрили дорогу Київ-Ковель
Сьогодні, 11:43
Громадська організація «АвтоЄвроСила» сьогодні, 19 вересня, проводить акцію протесту через незадовільний стан доріг на Рівненщині.
За інформацією керівника відділу комунікації ГУНП у Рівненській області Антона Крука, активісти перекрили дві міжнародні траси Київ-Чоп та Київ-Ковель, - пише Рівне вечірнє.
Представники громадської організації рухаються пішохідними переходами на автодорогах Київ-Чоп біля заправки «SOCAR» та Київ-Ковель поблизу Орлівки Сарненського району. При цьому вони роблять перерву 5-10 хвилин, тому за його словами, рух повністю не заблокований, без затримок пропускають пасажирські автобуси та вантажівки.
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За інформацією керівника відділу комунікації ГУНП у Рівненській області Антона Крука, активісти перекрили дві міжнародні траси Київ-Чоп та Київ-Ковель, - пише Рівне вечірнє.
Представники громадської організації рухаються пішохідними переходами на автодорогах Київ-Чоп біля заправки «SOCAR» та Київ-Ковель поблизу Орлівки Сарненського району. При цьому вони роблять перерву 5-10 хвилин, тому за його словами, рух повністю не заблокований, без затримок пропускають пасажирські автобуси та вантажівки.
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