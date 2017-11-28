У школі Дніпра першокласник випав з вікна
Сьогодні, 12:10
У школі Дніпра учень першого класу випав з вікна на третьому поверсі.
Дитину "швидкою" відвезли в лікарню, - пише Корреспондент.
Як в патрульній поліції, хлопчика шести років з тупою травмою живота і кататравмою поклали в реанімацію.
За неперевіреною інформацією, інцидент стався під час "продовженого дня". Дитину під вікнами помітили учні старших класів. Вони покликали дорослих, а ті викликали "швидку".
Відповідно до державних норм, класи для учнів перших класів, в тому числі для груп "продовженого дня", дозволено розміщувати не вище другого поверху.
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Дитину "швидкою" відвезли в лікарню, - пише Корреспондент.
Як в патрульній поліції, хлопчика шести років з тупою травмою живота і кататравмою поклали в реанімацію.
За неперевіреною інформацією, інцидент стався під час "продовженого дня". Дитину під вікнами помітили учні старших класів. Вони покликали дорослих, а ті викликали "швидку".
Відповідно до державних норм, класи для учнів перших класів, в тому числі для груп "продовженого дня", дозволено розміщувати не вище другого поверху.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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