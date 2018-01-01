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У вузі Харкова знайшли тіло вбитого чоловіка

У вузі Харкова знайшли тіло вбитого чоловіка
В одному з вищих навчальних закладів Харкова знайшли тіло 56-річного чоловіка з ножовими пораненнями.

Інцидент трапився 18 вересня близько 23:50, - повідомили у ГУНП у Харківської області.

За підозрою у завданні тілесних ушкоджень правоохоронці затримали та доставили до відділку його знайомого.

"Як з’ясувалося, у виші, де сталася трагедія, підозрюваний працює телефоністом. Того дня у чоловіка був день народження, який він вирішив відсвяткувати його у приміщенні університету та запросив трьох своїх знайомих. Застілля проходило в одному з кабінетів на 9 поверсі. Під час розпиття алкоголю між іменинником та одним з товаришів виникла сварка, в ході якої затриманий наніс загиблому декілька ударів кухонним ножем в область шиї. Потерпілий намагався втекти від нападника та вибіг з кабінету. На сходах він втратив свідомість. Медики, які прибули на місце, констатували смерть чоловіка", – розповів начальник Шевченківського відділу поліції Едуард Коваленко.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Наразі зловмисника затримали. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Тривають слідчі дії.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, тіло чоловіка знайшли у стінах Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
У вузі Харкова знайшли тіло вбитого чоловіка

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Теги: вуз, Харків, вбивство
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