У Нововолинську знову розтрощили квітковий магазин. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 14:25
У Нововолинську невідомі розтрощили магазин «Студія квітів». Зазначимо, що це вже третій напад на приміщення за декілька днів.
Інцидент трапився 19 вересня, близько 05:00, – пише БУГ.
Нагадаємо, 13 вересня близько 17:00 до цього квіткового магазину під’їхав колишній чоловік власниці магазину у нетверезому стані, хуліганив у приміщенні, погрожував колишній дружині та 12-річній дитині, а опісля вийшов на вулицю та розбив автівку жінки.
А в ніч з 13 на 14 вересня в магазині хтось розтрощив ролет та двері вхідних дверей.
Минуло менше тижня, як на магазин знову вчинили напад. Камера відеоспостереження зафіксувала двох людей в капюшонах, які заховали обличчя. Близько 05:00 вони підійшли до магазину, розбили ролети та всі вікна і вхідні двері.
Як розповідає власниця, вона телефонувала колишньому чоловіку і питала, чи це його рук справа. Той відповів, що ні.
Жінка через всі переживання потрапила в лікарню й зараз там перебуває.
Нагадаємо, що на колишнього чоловіка відкрили кримінальну справу за хуліганство та адміністративне провадження щодо водіння у нетверезому стані.
Керівник Нововолинського відділу поліції повідомив, що триває слідство і справу передадуть до суду. Правоохоронці також розглядають варіант причетності чоловіка до побиття дверей.
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Інцидент трапився 19 вересня, близько 05:00, – пише БУГ.
Нагадаємо, 13 вересня близько 17:00 до цього квіткового магазину під’їхав колишній чоловік власниці магазину у нетверезому стані, хуліганив у приміщенні, погрожував колишній дружині та 12-річній дитині, а опісля вийшов на вулицю та розбив автівку жінки.
А в ніч з 13 на 14 вересня в магазині хтось розтрощив ролет та двері вхідних дверей.
Минуло менше тижня, як на магазин знову вчинили напад. Камера відеоспостереження зафіксувала двох людей в капюшонах, які заховали обличчя. Близько 05:00 вони підійшли до магазину, розбили ролети та всі вікна і вхідні двері.
Як розповідає власниця, вона телефонувала колишньому чоловіку і питала, чи це його рук справа. Той відповів, що ні.
Жінка через всі переживання потрапила в лікарню й зараз там перебуває.
Нагадаємо, що на колишнього чоловіка відкрили кримінальну справу за хуліганство та адміністративне провадження щодо водіння у нетверезому стані.
Керівник Нововолинського відділу поліції повідомив, що триває слідство і справу передадуть до суду. Правоохоронці також розглядають варіант причетності чоловіка до побиття дверей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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