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У Києві – масова аварія. ФОТО. ВІДЕО

У Києві – масова аварія. ФОТО. ВІДЕО
У Києві на вулиці Антоновича сталася масштабна аварія за участю п’яти автомобілів.

Про це повідомили у відділі комунікації столичної поліції, передає ТСН.

«Попередньо встановлено, що сталося зіткнення двох автомобілів Toyota Land Cruiser і Volkswagen Caravelle, які рухалися у попутному напрямку», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Volkswagen перекинувся на дах та протаранив ще три припарковані на узбіччі машини - Toyota Camry, Lanos та BMW.

Унаслідок ДТП водій мікроавтобуса отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Там зіткнулися спочатку Land Cruiser та Volkswagen, останній від цього перекинуло на дах. Він пролетів кількадесят метрів та зачепив іще три припарковані на узбіччі машини.

Найбільше постраждав водій Volkswagen - він був не пристебнутий ременем безпеки. Його у критичному стані госпіталізували до лікарні. Через аварію, частина дороги перекрита. 

Наразі на місці події працюють екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативна група районного управління поліції, через аварію утворився чималий затор.

За словами очевидців, Volkswagen їхав на високій швидкості і його зачепила Toyota, яка намагалася змінити смугу.

У Києві – масова аварія. ФОТО. ВІДЕО
У Києві – масова аварія. ФОТО. ВІДЕО
У Києві – масова аварія. ФОТО. ВІДЕО
У Києві – масова аварія. ФОТО. ВІДЕО
У Києві – масова аварія. ФОТО. ВІДЕО
У Києві – масова аварія. ФОТО. ВІДЕО
У Києві – масова аварія. ФОТО. ВІДЕО
У Києві – масова аварія. ФОТО. ВІДЕО
У Києві – масова аварія. ФОТО. ВІДЕО
У Києві – масова аварія. ФОТО. ВІДЕО
У Києві – масова аварія. ФОТО. ВІДЕО
У Києві – масова аварія. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: аварія, ДТП, Київ
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