Президент нагородив премією волинського науковця
Сьогодні, 17:23
Петро Порошенко присвоїв звання лауреата премії Президента України "Українська книжка року" волинянину Жулинському Миколі Григоровичу.
Про це йдеться в Указі Президента України.
"Присвоїти звання лауреата премії Президента України "Українська книжка року":
за книжкове видання "Моя Друга світова: роман-хроніка в голосах":
ЖУЛИНСЬКОМУ Миколі Григоровичу - авторові", - йдеться в указі.
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Про це йдеться в Указі Президента України.
"Присвоїти звання лауреата премії Президента України "Українська книжка року":
за книжкове видання "Моя Друга світова: роман-хроніка в голосах":
ЖУЛИНСЬКОМУ Миколі Григоровичу - авторові", - йдеться в указі.
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