Президент нагородив премією волинського науковця

Жулинському Миколі Григоровичу.



Про це йдеться в Указі Президента України.



"Присвоїти звання лауреата премії Президента України "Українська книжка року":

за книжкове видання "Моя Друга світова: роман-хроніка в голосах":



ЖУЛИНСЬКОМУ Миколі Григоровичу - авторові", - йдеться в указі.

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