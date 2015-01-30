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Президент нагородив премією волинського науковця

Президент нагородив премією волинського науковця
Петро Порошенко присвоїв звання лауреата премії Президента України "Українська книжка року" волинянину Жулинському Миколі Григоровичу.

Про це йдеться в Указі Президента України.

"Присвоїти звання лауреата премії Президента України "Українська книжка року":
за книжкове видання "Моя Друга світова: роман-хроніка в голосах":

ЖУЛИНСЬКОМУ Миколі Григоровичу - авторові", - йдеться в указі.

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Теги: книга, Президент, звання
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