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Нагле порушення законодавства, – депутат про кадрове призначення в Луцькраді

Нагле порушення законодавства, – депутат про кадрове призначення в Луцькраді
У Луцькій міській раді порушили законодавство при призначенні на посаду начальника відділу державного архітектурно-будівельного контролю Владислава Троця.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Луцькради Павло Данильчук.

За словами депутата, на посаду начальника відділу державного архітектурно-будівельного контролю взяли людину без досвіду роботи жодного дня на державній службі чи в органах місцевого самоврядування. Тим паче, що на керівну посаду вимоги ще суттєвіші – стаж роботи за фахом на державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.

Натомість Троця призначили на посаду одразу після закінчення університету.

Більше того, на переконання Павла Данильчука, у конкурсі на заміщення вакантної посади взяв участь один учасник – той самий Троць. За результатами розгляду документів він не мав права допускатися до проходження конкурсу, про що був повідомлений відділом кадрової роботи, але конкурсна комісія голосувала «за». Мовляв, він наполягав на складанні іспитів.

«Оце так підстава, що там ті вимоги, коли людина хоче», - іронізує у дописі депутат.

Зрештою, та ж сама конкурсна комісія одноголосно рекомендувала призначити Троця на керівну посаду, тільки підписів членів комісії на протоколі немає.

«Прокуратура Волинської області, Поліція Волинської області, ви де?!», - завершив свій допис депутат.

Нагадаємо, на посаду очільника відділу влітку цього року призначили Владислава Троця, який, до слова, є сином відомого луцького пастора Ярослава Троця.

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Теги: Павло Данильчук, Владислав Троць, Луцькрада, порушення, вибір редактора
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Коментарі 2
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Нагле - в перекладі з російської - зухвале. Чи ви з московії пишете новини?
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Вибори скоро ! Тато пообіцяв голоси .
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