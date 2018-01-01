У селі на Волині пожежа знищила вбиральню
Сьогодні, 10:48
У селі Наталин Горохівського району трапилась пожежа – горіла стерня.
Цими днями близько 8 години ранку місцева жителька дим зі свого подвір’я побачила над палаючою вбиральнею. У пожежі вона звинувачує сусіда, який спалював стерню на своєму полі.
Правохоронці застерігають, що такі «господарі» через свою недбалість можуть понести кару, адже Кримінальним Кодексом України передбачено кримінальну відповідальність за знищення майна внаслідок пожеж.
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Цими днями близько 8 години ранку місцева жителька дим зі свого подвір’я побачила над палаючою вбиральнею. У пожежі вона звинувачує сусіда, який спалював стерню на своєму полі.
Правохоронці застерігають, що такі «господарі» через свою недбалість можуть понести кару, адже Кримінальним Кодексом України передбачено кримінальну відповідальність за знищення майна внаслідок пожеж.
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