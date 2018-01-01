У селі на Волині пожежа знищила вбиральню





Цими днями близько 8 години ранку місцева жителька дим зі свого подвір’я побачила над палаючою вбиральнею. У пожежі вона звинувачує сусіда, який спалював стерню на своєму полі.



Правохоронці застерігають, що такі «господарі» через свою недбалість можуть понести кару, адже Кримінальним Кодексом України передбачено кримінальну відповідальність за знищення майна внаслідок пожеж.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Наталин Горохівського району трапилась пожежа – горіла стерня.Цими днями близько 8 години ранку місцева жителька дим зі свого подвір’я побачила над палаючою вбиральнею. У пожежі вона звинувачує сусіда, який спалював стерню на своєму полі.Правохоронці застерігають, що такі «господарі» через свою недбалість можуть понести кару, адже Кримінальним Кодексом України передбачено кримінальну відповідальність за знищення майна внаслідок пожеж.

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