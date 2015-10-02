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Уночі лось вибіг на трасу і побив декілька машин. ФОТО

Уночі лось вибіг на трасу і побив декілька машин. ФОТО
Тварину теж зачепило, але не сильно. Лось був на ногах, але дуже наляканий.

На трасі під Києвом у середу сталася аварія через лося.Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook, - пише Уніан.

"ДТП під Києвом на новоірпінській трасі: кілька машин виявилися пошкоджені через лося, який вибіг у темряві на трасу", – йдеться в повідомленні.

"Тварину теж зачепили, але не сильно – лось на ногах і у великій розгубленості", – зазначається в дописі.

Уночі лось вибіг на трасу і побив декілька машин. ФОТО


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Теги: ДТП, аварія, тварина
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Коментарі 1
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То лось побив, чи машини стукнулись внаслідок того, що той лось на трасу вибіг? Бамбули)))
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