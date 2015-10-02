Уночі лось вибіг на трасу і побив декілька машин. ФОТО





На трасі під Києвом у середу сталася аварія через лося.Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook, - пише



"ДТП під Києвом на новоірпінській трасі: кілька машин виявилися пошкоджені через лося, який вибіг у темряві на трасу", – йдеться в повідомленні.



"Тварину теж зачепили, але не сильно – лось на ногах і у великій розгубленості", – зазначається в дописі.







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