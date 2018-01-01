Мріє бути лікарем, як тато: син волинського атовця чекає подарунків на день народження

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Невдовзі день народження святкуватиме– син захисника України, капітана Віталія Грицюка. У зоні АТО він був оперуючим лікарем, рятував життя нашим бійцям в екстремальних умовах. Потім важко хворів. Минулого року перестало битися серце відважного лікаря, хорошої та доброї людини, люблячого чоловіка, турботливого батька.Максим навчається у 6 класі. Успішність, можна сказати «молодець». До 4 класу мав похвальні листи. П'ятий клас виявився дещо складнішим, та одночасно, цікавішим, багато нових дисциплін і знайомства з новими вчителями. З улюблених предметів фізкультура, математика, німецька мова. А от не дуже вдається трудове навчання та історія.На даний момент хлопець відвідує курси англійської та німецької мови. Раніще займався танцями у «Волиняночці». Але це швидше було мамине бажання. Відтанцювавши майже три роки, зрозумів що марить спортом, зокрема, футболом. Але на жаль, при проходженні медогляду лікарі заборонили фізичне навантаження, виявили проблеми з серцем, тому улюбленне заняття все ж таки прийшлося залишити. Лікарі дають надію, що переросте та знову Максим матиме змогу займатися професійним футболом.Тому мрія стати футболістом у хлопчика актуальна. Але є у нього ще одна мрія у майбутньому вивчитися на стоматолога. Його тато теж був лікарем.Зважаючи на вподобання юнака, не дивно, що з відомих людей він би хотів зустріти футболістів Антуана Грізмана, Неймара да Сілва Сантос Жуніор.Іменинник завдяки волонтерам в цьому році побував в Австрії, де чудово відпочив, та отримав багато позитивних вражень. Минулого року з мамою був у Туреччині. А ще мав можливість поїхати у Німеччину але спогадів лишилося не багато, бо ще був надто малим. Максим хотів би побачити й інші країни, зокрема, Данію, Францію, Італію.Хлопчина розуміє, що для того, щоб подорожувати у майбутньому, потрібно багато читати. Особливо йому подобається читати фентезі, улюблений герой Артур.Мама Оксана каже, що з тваринок її синові найбільше подобаються собаки. Тому й подарувала йому веселого та непосидючого улюбленця Арчі. За яким він привчається доглядати, з ним він гуляє та бігає. Окрім цих обов’язків, він головний мамин помічник, отже, він застилає ліжко, миє посуд та виконує іншу хатню роботу.Каже: «Я дуже обожнюю свою маму. Намагаюся її в усьому підтримувати та допомагати. Вона для мене авторитет. Тому що вона добра, наполеглива. Завдячуючи їй, я не відчуваю життєвих труднощів. Так само як маму, я люблю свою Україну, адже, це моя країна, Я б хотів, щоб в нашій країні всі родини жили щасливо. Ми з мамою дуже вдячні волентерам, які проявляють свою турботу та піклування про нас».Актуальними для дитини є одяг, особливо спортивний костюм та кросівки, оскільки швидко росте.Грицюк Максим. Невдовзі 11 років (22.09.2007 ). м. Луцьк. Зріст: 146; Розмір взуття: 37Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.