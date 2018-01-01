Лучанин продовжує боротьбу в шоу на «1+1». ВІДЕО





Черговий випуск програми вийшов в ефір вчора, 19 вересня, пише



У першому конкурсі учасникам програми запропонували виготовити три капкейки. Аби урізноманітнити конкурс, кожному дали відповідну тему. Зокрема на ідею з дизайном солодощів Антона Линду повинна була наштовхувати помада.



Щоб ускладнити завдання, всі учасники повинні були працювати на роликах та шоломах.



Лучанин успішно впорався з поставленими завданнями. Судді високо оцінили смак та вигляд солодощів, які він виконав, проте переможцем в змаганні хлопець не став.



Наступні два конкурси були груповими. У другому між собою змагалися дві команди, в останньому ­ спільно виготовляли торт у вигляді Даші Астаф’євої в повний зріст.



У підсумку всіх учасників попросили назвати ім’я того, хто, на їхню думку, не заслуговує на місце в проекті. Лучанин вибрав Руслана Вичерова з Одеси. «Тому що Руслан має знати, що мене не вставляє те, як він працює», – прокоментував своє рішення Антон.



Тож, Антон Линда продовжує боротьбу за звання короля десертів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанин Антон Линда пройшов у наступний етап шоу «Король десертів» на «1+1».Черговий випуск програми вийшов в ефір вчора, 19 вересня, пише Перший У першому конкурсі учасникам програми запропонували виготовити три капкейки. Аби урізноманітнити конкурс, кожному дали відповідну тему. Зокрема на ідею з дизайном солодощів Антона Линду повинна була наштовхувати помада.Щоб ускладнити завдання, всі учасники повинні були працювати на роликах та шоломах.Лучанин успішно впорався з поставленими завданнями. Судді високо оцінили смак та вигляд солодощів, які він виконав, проте переможцем в змаганні хлопець не став.Наступні два конкурси були груповими. У другому між собою змагалися дві команди, в останньому ­ спільно виготовляли торт у вигляді Даші Астаф’євої в повний зріст.У підсумку всіх учасників попросили назвати ім’я того, хто, на їхню думку, не заслуговує на місце в проекті. Лучанин вибрав Руслана Вичерова з Одеси. «Тому що Руслан має знати, що мене не вставляє те, як він працює», – прокоментував своє рішення Антон.Тож, Антон Линда продовжує боротьбу за звання короля десертів.

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