Де у Луцьку вночі торгували алкоголем. ФОТО





Порушників викрили на вулиці Сагайдачного та проспекті Відродження, 26, - йдеться у повідомленні луцьких муніципалів.



У магазинах «Продукти» та «Свояки» продавці відпускали покупцям заборонену продукцію, за що були покарані адміністративними протоколи за ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Тепер долю порушників вирішуватимуть на засіданнях адміністративних комісій органів місцевого самоврядування за місцем їхнього проживання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку покарали продавців двох магазинів, які попри заборону продавали алкоголь у нічний час.Порушників викрили на вулиці Сагайдачного та проспекті Відродження, 26, - йдеться у повідомленні луцьких муніципалів.У магазинах «Продукти» та «Свояки» продавці відпускали покупцям заборонену продукцію, за що були покарані адміністративними протоколи за ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення.Тепер долю порушників вирішуватимуть на засіданнях адміністративних комісій органів місцевого самоврядування за місцем їхнього проживання.

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