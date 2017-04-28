Де у Луцьку вночі торгували алкоголем. ФОТО
Сьогодні, 19:37
У Луцьку покарали продавців двох магазинів, які попри заборону продавали алкоголь у нічний час.
Порушників викрили на вулиці Сагайдачного та проспекті Відродження, 26, - йдеться у повідомленні луцьких муніципалів.
У магазинах «Продукти» та «Свояки» продавці відпускали покупцям заборонену продукцію, за що були покарані адміністративними протоколи за ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Тепер долю порушників вирішуватимуть на засіданнях адміністративних комісій органів місцевого самоврядування за місцем їхнього проживання.
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Порушників викрили на вулиці Сагайдачного та проспекті Відродження, 26, - йдеться у повідомленні луцьких муніципалів.
У магазинах «Продукти» та «Свояки» продавці відпускали покупцям заборонену продукцію, за що були покарані адміністративними протоколи за ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Тепер долю порушників вирішуватимуть на засіданнях адміністративних комісій органів місцевого самоврядування за місцем їхнього проживання.
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