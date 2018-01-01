До Ковеля хоче приєднатися сільрада з Турійщини
Сьогодні, 08:12
Найвигідніше становище щодо створення міської ОТГ, серед чотирьох волинських міст обласного значення, у Ковеля. До нього планує приєднатися сільрада з Турійщини.
На сьогодні зацікавленість у спільному господарюванні з ним виявила Білинська сільська рада, що на Ковельщині, не проти таких перспектив і Ружинська, що на Турійщині, - повідомили у Волинському регіональному відділенні Асоціації міст України.
Наміри жителів трьох сіл озвучила Ружинський сільський голова Галина Дишлюк, під час виїзної консультації з якою до Ружина приїхали Валентин Малиновський, Василь Гром і Тамара Зубенко, консультанти Офісу реформ, який діє при Волинському РВ Асоціації міст України в межах проекту «ПУЛЬС» за підтримки USAID.
Галина Степанівна зауважила, що хоч їхня сільрада відповідно до Перспективного плану розвитку територій громад Волинської області віднесена до Турійської ОТГ, своє майбутнє жителі сіл Городилець, Ружин та Клевецьк бачать у Ковельській міській ОТГ.
Одні з основних причин їхнього вибору перспективи Ковельської ОТГ стати однією з найпотужніших не лише на Волині, але й в Україні, а ще, місто залізничників – центр госпітального округу. Окрім того, Городилець – це вже фактично Ковель: чимало місцевих там працює, діти відвідують дитсадки та школи, а містяни зводять у селі будинки.
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На сьогодні зацікавленість у спільному господарюванні з ним виявила Білинська сільська рада, що на Ковельщині, не проти таких перспектив і Ружинська, що на Турійщині, - повідомили у Волинському регіональному відділенні Асоціації міст України.
Наміри жителів трьох сіл озвучила Ружинський сільський голова Галина Дишлюк, під час виїзної консультації з якою до Ружина приїхали Валентин Малиновський, Василь Гром і Тамара Зубенко, консультанти Офісу реформ, який діє при Волинському РВ Асоціації міст України в межах проекту «ПУЛЬС» за підтримки USAID.
Галина Степанівна зауважила, що хоч їхня сільрада відповідно до Перспективного плану розвитку територій громад Волинської області віднесена до Турійської ОТГ, своє майбутнє жителі сіл Городилець, Ружин та Клевецьк бачать у Ковельській міській ОТГ.
Одні з основних причин їхнього вибору перспективи Ковельської ОТГ стати однією з найпотужніших не лише на Волині, але й в Україні, а ще, місто залізничників – центр госпітального округу. Окрім того, Городилець – це вже фактично Ковель: чимало місцевих там працює, діти відвідують дитсадки та школи, а містяни зводять у селі будинки.
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