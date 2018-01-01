«Феєричні автоандони» заблокували тротуар у центрі Луцька. ФОТО

У Луцьку на вулиці Богдана Хмельницького дві автівки заблокували рух для пішоходів.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила лучанка"Феєричні автоандони на Богдана Хмельницького. Для того, щоб пройти, треба на проїжджу частину виходити. Далі все узбіччя теж запарковане. Мами з колясками чи візочники там точно не проїдуть. Де обіцяний евакуатор?" - йдеться у дописі.