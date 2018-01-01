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«Феєричні автоандони» заблокували тротуар у центрі Луцька. ФОТО

«Феєричні автоандони» заблокували тротуар у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку на вулиці Богдана Хмельницького дві автівки заблокували рух для пішоходів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила лучанка Надія Міщук.

"Феєричні автоандони на Богдана Хмельницького. Для того, щоб пройти, треба на проїжджу частину виходити. Далі все узбіччя теж запарковане. Мами з колясками чи візочники там точно не проїдуть. Де обіцяний евакуатор?" - йдеться у дописі.

«Феєричні автоандони» заблокували тротуар у центрі Луцька. ФОТО
«Феєричні автоандони» заблокували тротуар у центрі Луцька. ФОТО

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Теги: автоандон, паркування, порушення
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