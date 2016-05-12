У США жінка влаштувала різанину в дитячому садочку





Про це пишуть Факти з посиланням на NBC.



За інформацією поліції, одна дівчинка перебуває у важкому стані. Загрози життю постраждалих наразі немає.



Злочинницю знайшли через деякий час після нападу у підвалі дитячого садка, де вона намагалася порізати собі вени.



Жінку госпіталізували, вона знаходиться під наглядом поліції. Мотиви поведінки нападниці невідомі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нью-Йорку (США) 52-річна співробітниця дитячого садка влаштувала різанину, у результаті якої постраждали 5 осіб, серед них - 3 дітейПро це пишуть Факти з посиланням на NBC.За інформацією поліції, одна дівчинка перебуває у важкому стані. Загрози життю постраждалих наразі немає.Злочинницю знайшли через деякий час після нападу у підвалі дитячого садка, де вона намагалася порізати собі вени.Жінку госпіталізували, вона знаходиться під наглядом поліції. Мотиви поведінки нападниці невідомі.

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