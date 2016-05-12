У США жінка влаштувала різанину в дитячому садочку
Сьогодні, 15:02
У Нью-Йорку (США) 52-річна співробітниця дитячого садка влаштувала різанину, у результаті якої постраждали 5 осіб, серед них - 3 дітей
Про це пишуть Факти з посиланням на NBC.
За інформацією поліції, одна дівчинка перебуває у важкому стані. Загрози життю постраждалих наразі немає.
Злочинницю знайшли через деякий час після нападу у підвалі дитячого садка, де вона намагалася порізати собі вени.
Жінку госпіталізували, вона знаходиться під наглядом поліції. Мотиви поведінки нападниці невідомі.
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Про це пишуть Факти з посиланням на NBC.
За інформацією поліції, одна дівчинка перебуває у важкому стані. Загрози життю постраждалих наразі немає.
Злочинницю знайшли через деякий час після нападу у підвалі дитячого садка, де вона намагалася порізати собі вени.
Жінку госпіталізували, вона знаходиться під наглядом поліції. Мотиви поведінки нападниці невідомі.
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