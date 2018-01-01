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Молодий лелека позував волинському фотографу

Молодий лелека позував волинському фотографу
Молодий білий лелека став героєм фотосесії волинського фотографа Максима Рудіка.

Добірку світлин з пернатим фотограф опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Доволі незвично бачити цього птаха наприкінці вересня, зазвичай лелеки відлітаються у теплі краї у середині - кінці серпня.
Лелека стояв серед невеликого ставочка, після чого злетів на гніздо, а згодом злетів у повітря і почав кружляти над місцевістю. 20 вересня 2018 року, с. Башлики, Ківерцівський район", - йдеться у дописі.

Молодий лелека позував волинському фотографу
Молодий лелека позував волинському фотографу
Молодий лелека позував волинському фотографу
Молодий лелека позував волинському фотографу
Молодий лелека позував волинському фотографу
Молодий лелека позував волинському фотографу
Молодий лелека позував волинському фотографу
Молодий лелека позував волинському фотографу
Молодий лелека позував волинському фотографу
Молодий лелека позував волинському фотографу
Молодий лелека позував волинському фотографу
Молодий лелека позував волинському фотографу

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Теги: лелеки, фото
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