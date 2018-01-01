Молодий лелека позував волинському фотографу

Максима Рудіка.



Добірку світлин з пернатим фотограф опублікував на своїй сторінці у Facebook.



"Доволі незвично бачити цього птаха наприкінці вересня, зазвичай лелеки відлітаються у теплі краї у середині - кінці серпня.

Лелека стояв серед невеликого ставочка, після чого злетів на гніздо, а згодом злетів у повітря і почав кружляти над місцевістю. 20 вересня 2018 року, с. Башлики, Ківерцівський район", - йдеться у дописі.





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