Молодий лелека позував волинському фотографу
Сьогодні, 15:25
Молодий білий лелека став героєм фотосесії волинського фотографа Максима Рудіка.
Добірку світлин з пернатим фотограф опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Доволі незвично бачити цього птаха наприкінці вересня, зазвичай лелеки відлітаються у теплі краї у середині - кінці серпня.
Лелека стояв серед невеликого ставочка, після чого злетів на гніздо, а згодом злетів у повітря і почав кружляти над місцевістю. 20 вересня 2018 року, с. Башлики, Ківерцівський район", - йдеться у дописі.
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Добірку світлин з пернатим фотограф опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Доволі незвично бачити цього птаха наприкінці вересня, зазвичай лелеки відлітаються у теплі краї у середині - кінці серпня.
Лелека стояв серед невеликого ставочка, після чого злетів на гніздо, а згодом злетів у повітря і почав кружляти над місцевістю. 20 вересня 2018 року, с. Башлики, Ківерцівський район", - йдеться у дописі.
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