На Сумщині посеред дороги загорівся автобус з дітьми. ФОТО
Сьогодні, 20:16
У Сумській області біля села Штепівка під час руху загорівся автобус із вихованцями Хоружівського дитячого будинку.
Інцидент трапився в п'ятницю, 21 вересня, близько 14.00, - інформує ГУНП у Сумській області.
В салоні автобуса у супроводі двох педагогів знаходились двадцять вихованців Хоружіського центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Ніхто з них не постраждав.
Попередньо встановлено, що під час руху раптово загорівся моторний відсік автобусу, що належить Хоружіському центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Діти та педагоги прямували до одного з лебединських санаторних закладів.
Всі вони встигли залишити автобус до того, як вогонь поширився у салон та перекинувся на залишені у поспіху речі. За півгодини адміністрація центру забрала дітей іншим автобусом, і зараз вони вже повернулися до Хоружівки.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції та експерти, з'ясовуються причини та обставини загоряння.
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Інцидент трапився в п'ятницю, 21 вересня, близько 14.00, - інформує ГУНП у Сумській області.
В салоні автобуса у супроводі двох педагогів знаходились двадцять вихованців Хоружіського центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Ніхто з них не постраждав.
Попередньо встановлено, що під час руху раптово загорівся моторний відсік автобусу, що належить Хоружіському центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Діти та педагоги прямували до одного з лебединських санаторних закладів.
Всі вони встигли залишити автобус до того, як вогонь поширився у салон та перекинувся на залишені у поспіху речі. За півгодини адміністрація центру забрала дітей іншим автобусом, і зараз вони вже повернулися до Хоружівки.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції та експерти, з'ясовуються причини та обставини загоряння.
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