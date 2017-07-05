На Сумщині посеред дороги загорівся автобус з дітьми. ФОТО

У Сумській області біля села Штепівка під час руху загорівся автобус із вихованцями Хоружівського дитячого будинку.Інцидент трапився в п'ятницю, 21 вересня, близько 14.00, - інформує ГУНП у Сумській області.В салоні автобуса у супроводі двох педагогів знаходились двадцять вихованців Хоружіського центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Ніхто з них не постраждав.Попередньо встановлено, що під час руху раптово загорівся моторний відсік автобусу, що належить Хоружіському центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Діти та педагоги прямували до одного з лебединських санаторних закладів.Всі вони встигли залишити автобус до того, як вогонь поширився у салон та перекинувся на залишені у поспіху речі. За півгодини адміністрація центру забрала дітей іншим автобусом, і зараз вони вже повернулися до Хоружівки.Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції та експерти, з'ясовуються причини та обставини загоряння.