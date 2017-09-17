В Україні з початку року грибами отруїлося 174 людини





Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я, - пише



Абсолютно протипоказане споживання грибів для дітей до 12 років, жінок у період вагітності і грудного вигодовування, людей літнього віку.



Щоб уникнути отруєння грибами, МОЗ радить користуватися правилом “однієї доби”: готувати гриби протягом першої доби після збирання (відварюйте щонайменше тричі по 30 хвилин) і зберігати приготовлені гриби не більше доби.



Основні ознаки отруєння грибами - це нудота, блювання, різкий біль в животі, діарея, запаморочення, підвищення температури тіла, зниження пульсу, задуха, судоми, відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги), поява галюцинацій та марення. При появі хоча б одного із симптомів отруєння грибами МОЗ закликає негайно звертатися до лікаря.



Найдієвіша порада, яка стовідсотково вбереже від отруєння грибами, - відмова від споживання дикорослих грибів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні з початку року дикорослими грибами отруїлися 174 людини, з них 11 померли.Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я, - пише ТСН Абсолютно протипоказане споживання грибів для дітей до 12 років, жінок у період вагітності і грудного вигодовування, людей літнього віку.Щоб уникнути отруєння грибами, МОЗ радить користуватися правилом “однієї доби”: готувати гриби протягом першої доби після збирання (відварюйте щонайменше тричі по 30 хвилин) і зберігати приготовлені гриби не більше доби.Основні ознаки отруєння грибами - це нудота, блювання, різкий біль в животі, діарея, запаморочення, підвищення температури тіла, зниження пульсу, задуха, судоми, відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги), поява галюцинацій та марення. При появі хоча б одного із симптомів отруєння грибами МОЗ закликає негайно звертатися до лікаря.Найдієвіша порада, яка стовідсотково вбереже від отруєння грибами, - відмова від споживання дикорослих грибів.

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