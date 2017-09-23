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Фонтан, вай-фай і клумби: на День Шацька у селищі відкрили новий сквер. ФОТО

Фонтан, вай-фай і клумби: на День Шацька у селищі відкрили новий сквер. ФОТО
В День Шацька відбулося відкриття нового селищного скверу.

21 вересня, під час традиційного святкування Дня Шацька, відбулося довгождане відкриття нового скверу. Після завершення робіт сучасна зона відпочинку в самому центрі селища стала місцем, де полюбляють проводити вільний час шачани, дітвора і гості Шацька. Територія скверу викладена бруківкою, встановлені ліхтарі й лавочки, радують око клумби, газон, фонтан, велично височіє пам'ятник Кобзареві, облаштована Wi-Fi-зона.

Під час урочистого відкриття скверу ведуча свята Ольга Гайова від імені шачан подякувала всім, хто вкладав кошти і будував цю зону відпочинку: народному депутату України Степану Івахіву, будівельному підприємству «Орбіта-Рожище», Шацькому комунальному підприємству «Будинкоуправління», ТзОВ «Вельт-капітал» та «Волинькооппроект».

Людмила Цевух, в.о. Шацького селищного голови, теплим і вдячним словом згадала головного ініціатора будівництва скверу – світлої пам'яті селищного голову Сергія Віннічука, за життя якого був проведений тендер і розпочалися роботи. Мрія керівника, який не дожив до цієї урочистої миті, здійснилася, а новозбудований сквер, що став окрасою селища, завжди буде саме його заслугою.

Людмила Степанівна вручила посвідчення і дипломи «Почесний громадянин Шацька» (посмертно) Людмилі Віннічук, дружині покійного Сергія Віннічука, та Любові Буз, матері загиблого на війні захисника України Сергія Мокренка. До слова, саме в селищному сквері навесні минулого року шачани прощалися зі своїм загиблим героєм.

Привітала шачан з урочистою подією помічник народного депутата України Степана Івахіва Наталія Маленицька, пригадавши світлі миті співпраці з Сергієм Віннічуком.

Пам'ять про почесних громадян Шацька Сергія Віннічука і Сергія Мокренка присутні вшанували хвилиною мовчання.

Символічно перерізали стрічку, відкривши сквер, Людмила Цевух, Наталія Маленицька, Віталій Яльницький, заступник селищного голови, та Василь Ліщук, заступник директора будівельного підприємства «Орбіта-Рожище».

Під звуки мелодії «Реве та стогне Дніпр широкий» діти поставили до підніжжя пам'ятника Тарасові Шевченку корзину з квітами.

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Теги: Шацьк, свято
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