На Закарпатті у двір депутата кинули гранату





Про це повідомляє



Під час вибуху ніхто не постраждав.



"Правоохоронці встановили, що на подвір’ї 48-річної жительки Виноградова вибухом пошкоджено фасад будинку та бетонні сходи. За цим фактом розпочате слідство", - йдеться в повідомленні.



Як повідомляють місцеві ЗМІ, гранату кинули у двір депутата Виноградівської міської ради Еліси Сідей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Виноградів Закарпатської області невідомий кинув у двір місцевого депутата гранату - вибух пошкодив будинок.Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на прес-службу ГУ НП у Закарпатській області.Під час вибуху ніхто не постраждав."Правоохоронці встановили, що на подвір’ї 48-річної жительки Виноградова вибухом пошкоджено фасад будинку та бетонні сходи. За цим фактом розпочате слідство", - йдеться в повідомленні.Як повідомляють місцеві ЗМІ, гранату кинули у двір депутата Виноградівської міської ради

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