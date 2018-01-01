На Закарпатті у двір депутата кинули гранату
Сьогодні, 06:28
У місті Виноградів Закарпатської області невідомий кинув у двір місцевого депутата гранату - вибух пошкодив будинок.
Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на прес-службу ГУ НП у Закарпатській області.
Під час вибуху ніхто не постраждав.
"Правоохоронці встановили, що на подвір’ї 48-річної жительки Виноградова вибухом пошкоджено фасад будинку та бетонні сходи. За цим фактом розпочате слідство", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, гранату кинули у двір депутата Виноградівської міської ради Еліси Сідей.
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Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на прес-службу ГУ НП у Закарпатській області.
Під час вибуху ніхто не постраждав.
"Правоохоронці встановили, що на подвір’ї 48-річної жительки Виноградова вибухом пошкоджено фасад будинку та бетонні сходи. За цим фактом розпочате слідство", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, гранату кинули у двір депутата Виноградівської міської ради Еліси Сідей.
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