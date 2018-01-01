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На Закарпатті у двір депутата кинули гранату

На Закарпатті у двір депутата кинули гранату
У місті Виноградів Закарпатської області невідомий кинув у двір місцевого депутата гранату - вибух пошкодив будинок.

Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на прес-службу ГУ НП у Закарпатській області.

Під час вибуху ніхто не постраждав. 

"Правоохоронці встановили, що на подвір’ї 48-річної жительки Виноградова вибухом пошкоджено фасад будинку та бетонні сходи. За цим фактом розпочате слідство", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, гранату кинули у двір депутата Виноградівської міської ради Еліси Сідей.

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Теги: вибух, граната, депутат
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