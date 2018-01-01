На Волині судили мисливця, який втопив рушницю у річці
Сьогодні, 14:25
Поблизу села Гішин Ковельського району, перебуваючи на полюванні, 29-річний чоловік втопив у річці Турія свою мисливську рушницю.
З приводу втрати мисливець-невдаха звернувся до поліції, яка відразу ж відкрила на нього справу, - пише Район.Ковель.
Ковельський міськрайонний суд врахував той факт, що правопорушник, за його ж словами, не працює та доходу не має, а тому обрав для нього стягнення у виді 119 гривень штрафу без оплатного вилучення зброї.
З чоловіка стягнули в дохід держави судовий збір в сумі 352,40 гривень.
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З приводу втрати мисливець-невдаха звернувся до поліції, яка відразу ж відкрила на нього справу, - пише Район.Ковель.
Ковельський міськрайонний суд врахував той факт, що правопорушник, за його ж словами, не працює та доходу не має, а тому обрав для нього стягнення у виді 119 гривень штрафу без оплатного вилучення зброї.
З чоловіка стягнули в дохід держави судовий збір в сумі 352,40 гривень.
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