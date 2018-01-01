На Волині судили мисливця, який втопив рушницю у річці

Поблизу села Гішин Ковельського району, перебуваючи на полюванні, 29-річний чоловік втопив у річці Турія свою мисливську рушницю.З приводу втрати мисливець-невдаха звернувся до поліції, яка відразу ж відкрила на нього справу, - пише Район.Ковель.Ковельський міськрайонний суд врахував той факт, що правопорушник, за його ж словами, не працює та доходу не має, а тому обрав для нього стягнення у виді 119 гривень штрафу без оплатного вилучення зброї.З чоловіка стягнули в дохід держави судовий збір в сумі 352,40 гривень.