Лучанка в гаражі переховувала 1700 літрів спирту
Сьогодні, 15:11
У Луцьку викрили жінку, яка незаконно зберігала понад 1 700 літрів спирту.
Велика партія підакцизного товару незаконно зберігалася в одному з гаражних приміщень місцевої мешканки, - інформує ГУ ДФС у Волинській області.
Працівники податкової міліції Волині виявили чергову партію спирту, який, ймовірно, призначався для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв.
За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено 1760 літрів спирту, який знаходився в пластикових бочках орієнтовною вартістю 600 тисяч гривень.
Вирішується питання про складання адміністративного протоколу на правопорушницю.
Сектор комунікацій ГУ ДФС у Волинській області
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Велика партія підакцизного товару незаконно зберігалася в одному з гаражних приміщень місцевої мешканки, - інформує ГУ ДФС у Волинській області.
Працівники податкової міліції Волині виявили чергову партію спирту, який, ймовірно, призначався для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв.
За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено 1760 літрів спирту, який знаходився в пластикових бочках орієнтовною вартістю 600 тисяч гривень.
Вирішується питання про складання адміністративного протоколу на правопорушницю.
Сектор комунікацій ГУ ДФС у Волинській області
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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