Лучанка в гаражі переховувала 1700 літрів спирту





Велика партія підакцизного товару незаконно зберігалася в одному з гаражних приміщень місцевої мешканки, - інформує ГУ ДФС у Волинській області.



Працівники податкової міліції Волині виявили чергову партію спирту, який, ймовірно, призначався для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв.



За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено 1760 літрів спирту, який знаходився в пластикових бочках орієнтовною вартістю 600 тисяч гривень.



Вирішується питання про складання адміністративного протоколу на правопорушницю.







Сектор комунікацій ГУ ДФС у Волинській області

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