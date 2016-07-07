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Лучанка в гаражі переховувала 1700 літрів спирту

Лучанка в гаражі переховувала 1700 літрів спирту
У Луцьку викрили жінку, яка незаконно зберігала понад 1 700 літрів спирту.

Велика партія підакцизного товару незаконно зберігалася в одному з гаражних приміщень місцевої мешканки, - інформує ГУ ДФС у Волинській області.

Працівники податкової міліції Волині виявили чергову партію спирту, який, ймовірно, призначався для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв.

За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено 1760 літрів спирту, який знаходився в пластикових бочках орієнтовною вартістю 600 тисяч гривень.

Вирішується питання про складання адміністративного протоколу на правопорушницю.



Сектор комунікацій ГУ ДФС у Волинській області

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Теги: гараж, спирт, лучанка
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