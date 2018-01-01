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Письменник з Луцька поділився враженнями від Форуму видавців у Львові

Письменник з Луцька поділився враженнями від Форуму видавців у Львові
Письменник з Луцька Павло Коробчук розповів про те, що відчуває після відвідин Форуму видавців у Львові.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"На Форумі видавців було божественно-чарівно! Більше не можу говорити - захрипло горло) Більше не можу писати - трусяться руки) Більше не можу плакати і сміятися - світяться очі", - йдеться у дописі.

Письменник з Луцька поділився враженнями від Форуму видавців у Львові
Письменник з Луцька поділився враженнями від Форуму видавців у Львові
Письменник з Луцька поділився враженнями від Форуму видавців у Львові
Письменник з Луцька поділився враженнями від Форуму видавців у Львові
Письменник з Луцька поділився враженнями від Форуму видавців у Львові

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Теги: література, Львів, Павло Коробчук
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