Письменник з Луцька поділився враженнями від Форуму видавців у Львові

Письменник з Луцькарозповів про те, що відчуває після відвідин Форуму видавців у Львові.Про це він написав на своїй сторінці у Facebook."На Форумі видавців було божественно-чарівно! Більше не можу говорити - захрипло горло) Більше не можу писати - трусяться руки) Більше не можу плакати і сміятися - світяться очі", - йдеться у дописі.