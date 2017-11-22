Атовці на Волині не можуть отримати землю. ВІДЕО
Сьогодні, 01:15
Учасники АТО прийшли до Головного управління Держгеокадастру у Волинській області, аби з’ясувати, чому їм не дають земельні ділянки.
Про це повідомляє UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
Чоловіки, які захищали Україну від російського агресора, завітали на розмову в кабінет начальника головного управління Держгеокадастру Олеся Іващенка.
Голова Ківерцівської міської спілки ветеранів АТО Василь Озоровський розповів, що він і низка інших учасників АТО з Ківерцівського району претендували на землю сільськогосподарського призначення поблизу села Сокиричі. Поки – безрезультатно.
Подробиці інциденту – у сюжеті.
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Про це повідомляє UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
Чоловіки, які захищали Україну від російського агресора, завітали на розмову в кабінет начальника головного управління Держгеокадастру Олеся Іващенка.
Голова Ківерцівської міської спілки ветеранів АТО Василь Озоровський розповів, що він і низка інших учасників АТО з Ківерцівського району претендували на землю сільськогосподарського призначення поблизу села Сокиричі. Поки – безрезультатно.
Подробиці інциденту – у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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