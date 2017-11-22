Атовці на Волині не можуть отримати землю. ВІДЕО

Учасники АТО прийшли до Головного управління Держгеокадастру у Волинській області, аби з’ясувати, чому їм не дають земельні ділянки.Про це повідомляє UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.Чоловіки, які захищали Україну від російського агресора, завітали на розмову в кабінет начальника головного управління ДержгеокадаструГолова Ківерцівської міської спілки ветеранів АТОрозповів, що він і низка інших учасників АТО з Ківерцівського району претендували на землю сільськогосподарського призначення поблизу села Сокиричі. Поки – безрезультатно.Подробиці інциденту – у сюжеті.