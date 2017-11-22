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Атовці на Волині не можуть отримати землю. ВІДЕО

Атовці на Волині не можуть отримати землю. ВІДЕО
Учасники АТО прийшли до Головного управління Держгеокадастру у Волинській області, аби з’ясувати, чому їм не дають земельні ділянки.

Про це повідомляє UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.

Чоловіки, які захищали Україну від російського агресора, завітали на розмову в кабінет начальника головного управління Держгеокадастру Олеся Іващенка.

Голова Ківерцівської міської спілки ветеранів АТО Василь Озоровський розповів, що він і низка інших учасників АТО з Ківерцівського району претендували на землю сільськогосподарського призначення поблизу села Сокиричі. Поки – безрезультатно.

Подробиці інциденту – у сюжеті.



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Теги: земля, атовці
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