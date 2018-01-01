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Луцьк та Волинь на ретросвітлинах фотографа Августиновича

Луцьк та Волинь на ретросвітлинах фотографа Августиновича
На одному із онлайн магазинів антикваріату вдалось відшукати колекцію світлин, які були зроблені на території Волинського воєводства в міжвоєнний період.

Автором світлин є професійний фотограф Едвард Августинович, який не раз приїздив на Волинь, щоб знайти вдалі кадри для своїх робіт. Увагу митця привертали в основному архітектурні пам’ятки, зокрема, замки та палаци.

Так, завдяки його фото сьогодні маємо цінні зображення Луцького замку, втраченого палацу Ледуховських в Смордві на Рівненщині, руїни замку в Корці, Вишнівецький палац на Тернопільщині. Споруди вражають своєю величчю, не дивлячись на те, що фото були зроблені після Першої світової війни, коли пам’ятки зазнали значних руйнувань, і були пограбовані. Світлини датуються 1920-1930-ми роками.

Жодна з фотографій Едварда Августиновича не стала культовою. Але і жодна з них не перетворилася на кліше. І сьогодні ми можемо побачити міжвоєнний світ Волині таким яким він був, саме завдяки світлинам таких фотографів.

Тетяна Яцечко-Блаженко

Замок Любарта в Луцьку, вид з боку сучасного Старого базару, 1920-1930-ті роки
Замок Любарта в Луцьку, вид з боку сучасного Старого базару, 1920-1930-ті роки
В’їзд до замку Чарторийських, що в селищі Клевань (сучасна Рівненська обл.), 1920-1930-ті роки
В’їзд до замку Чарторийських, що в селищі Клевань (сучасна Рівненська обл.), 1920-1930-ті роки
Руїни замку в місті Корець (сучасна Рівненська обл.), 1920-1930-ті роки
Руїни замку в місті Корець (сучасна Рівненська обл.), 1920-1930-ті роки
Втрачений палац Ледуховських у Смордві, (сучасна Рівненська обл.), 1920-1930-ті роки
Втрачений палац Ледуховських у Смордві, (сучасна Рівненська обл.), 1920-1930-ті роки
Вишнівецький палац (сучасна Тернопільська обл), 1920-1930-ті роки
Вишнівецький палац (сучасна Тернопільська обл), 1920-1930-ті роки
Село Пульмо біля озера Світязь, 1920-1930-ті роки
Село Пульмо біля озера Світязь, 1920-1930-ті роки
Дикі поля азалії на Волині, 1920-1930-ті роки
Дикі поля азалії на Волині, 1920-1930-ті роки

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Теги: ретрофото, історія, Волинь, Луцьк
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