Луцьк та Волинь на ретросвітлинах фотографа Августиновича
Сьогодні, 08:50
На одному із онлайн магазинів антикваріату вдалось відшукати колекцію світлин, які були зроблені на території Волинського воєводства в міжвоєнний період.
Автором світлин є професійний фотограф Едвард Августинович, який не раз приїздив на Волинь, щоб знайти вдалі кадри для своїх робіт. Увагу митця привертали в основному архітектурні пам’ятки, зокрема, замки та палаци.
Так, завдяки його фото сьогодні маємо цінні зображення Луцького замку, втраченого палацу Ледуховських в Смордві на Рівненщині, руїни замку в Корці, Вишнівецький палац на Тернопільщині. Споруди вражають своєю величчю, не дивлячись на те, що фото були зроблені після Першої світової війни, коли пам’ятки зазнали значних руйнувань, і були пограбовані. Світлини датуються 1920-1930-ми роками.
Жодна з фотографій Едварда Августиновича не стала культовою. Але і жодна з них не перетворилася на кліше. І сьогодні ми можемо побачити міжвоєнний світ Волині таким яким він був, саме завдяки світлинам таких фотографів.
Тетяна Яцечко-Блаженко
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Автором світлин є професійний фотограф Едвард Августинович, який не раз приїздив на Волинь, щоб знайти вдалі кадри для своїх робіт. Увагу митця привертали в основному архітектурні пам’ятки, зокрема, замки та палаци.
Так, завдяки його фото сьогодні маємо цінні зображення Луцького замку, втраченого палацу Ледуховських в Смордві на Рівненщині, руїни замку в Корці, Вишнівецький палац на Тернопільщині. Споруди вражають своєю величчю, не дивлячись на те, що фото були зроблені після Першої світової війни, коли пам’ятки зазнали значних руйнувань, і були пограбовані. Світлини датуються 1920-1930-ми роками.
Жодна з фотографій Едварда Августиновича не стала культовою. Але і жодна з них не перетворилася на кліше. І сьогодні ми можемо побачити міжвоєнний світ Волині таким яким він був, саме завдяки світлинам таких фотографів.
Тетяна Яцечко-Блаженко
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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