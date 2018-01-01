Луцьк та Волинь на ретросвітлинах фотографа Августиновича

Замок Любарта в Луцьку, вид з боку сучасного Старого базару, 1920-1930-ті роки

В’їзд до замку Чарторийських, що в селищі Клевань (сучасна Рівненська обл.), 1920-1930-ті роки

Руїни замку в місті Корець (сучасна Рівненська обл.), 1920-1930-ті роки

Втрачений палац Ледуховських у Смордві, (сучасна Рівненська обл.), 1920-1930-ті роки

Вишнівецький палац (сучасна Тернопільська обл), 1920-1930-ті роки

Село Пульмо біля озера Світязь, 1920-1930-ті роки

Дикі поля азалії на Волині, 1920-1930-ті роки

На одному із онлайн магазинів антикваріату вдалось відшукати колекцію світлин, які були зроблені на території Волинського воєводства в міжвоєнний період.Автором світлин є професійний фотограф, який не раз приїздив на Волинь, щоб знайти вдалі кадри для своїх робіт. Увагу митця привертали в основному архітектурні пам’ятки, зокрема, замки та палаци.Так, завдяки його фото сьогодні маємо цінні зображення Луцького замку, втраченого палацу Ледуховських в Смордві на Рівненщині, руїни замку в Корці, Вишнівецький палац на Тернопільщині. Споруди вражають своєю величчю, не дивлячись на те, що фото були зроблені після Першої світової війни, коли пам’ятки зазнали значних руйнувань, і були пограбовані. Світлини датуються 1920-1930-ми роками.Жодна з фотографій Едварда Августиновича не стала культовою. Але і жодна з них не перетворилася на кліше. І сьогодні ми можемо побачити міжвоєнний світ Волині таким яким він був, саме завдяки світлинам таких фотографів.