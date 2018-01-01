вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як будують ЖК «Супернова» у Луцьку. ФОТО*

Як будують ЖК «Супернова» у Луцьку. ФОТО*
На будівельному майданчику житлового комплексу «Супернова», який в Луцьку зводить компанія «Інвестор», робота йде повним ходом.

Як розповіла голова житлово-будівельного кооперативу «Супернова» Тетяна Ляшенко, станом на 21 вересня у першому будинку в розпалі оздоблювальні роботи в під'їздах, – пише Район.Луцьк.

Другий та третій будинки фактично готові до заселення. В третьому лишень залишилося дочекатися завершення встановлення котлів.

У четвертому завершили коробку і встановлюють вікна. Наразі дійшли до 6 поверху.

Читайте також: Як купити мрію, або Екскурсія «Суперновою»

Роботи на п'ятому будинку ведуть на фундаменті.

Також біля перших трьох будинків житлового комплексу облаштовують територію: виклали пішохідні доріжки бруківкою, з боків якої зеленіє акуратна трава.

ДИВИТИСЯ ПЛАНУВАННЯ КВАРТИР

Нагадаємо, у ЖК «Супернова» продають останні двокімнатні квартири у зданому будинку. Розміщені вони на 9 та 10 поверхах. Їхня площа становить від 69, 5 квадратних метри

Детальну інформацію про ЖК «Супернова» можна отримати у відділі продажів: 095 030 20 10, 096 030 20 10, вул. Цегельна, 28, м. Луцьк.

Facebook: https://www.facebook.com/investorlutsk

Instagram: bud.investor
Як будують ЖК «Супернова» у Луцьку. ФОТО*
Як будують ЖК «Супернова» у Луцьку. ФОТО*
Як будують ЖК «Супернова» у Луцьку. ФОТО*
Як будують ЖК «Супернова» у Луцьку. ФОТО*
Як будують ЖК «Супернова» у Луцьку. ФОТО*
Як будують ЖК «Супернова» у Луцьку. ФОТО*
Як будують ЖК «Супернова» у Луцьку. ФОТО*
Як будують ЖК «Супернова» у Луцьку. ФОТО*
Як будують ЖК «Супернова» у Луцьку. ФОТО*
Як будують ЖК «Супернова» у Луцьку. ФОТО*
Як будують ЖК «Супернова» у Луцьку. ФОТО*
Як будують ЖК «Супернова» у Луцьку. ФОТО*
Як будують ЖК «Супернова» у Луцьку. ФОТО*
Як будують ЖК «Супернова» у Луцьку. ФОТО*
Як будують ЖК «Супернова» у Луцьку. ФОТО*
Як будують ЖК «Супернова» у Луцьку. ФОТО*
Як будують ЖК «Супернова» у Луцьку. ФОТО*
Як будують ЖК «Супернова» у Луцьку. ФОТО*
Як будують ЖК «Супернова» у Луцьку. ФОТО*
Як будують ЖК «Супернова» у Луцьку. ФОТО*
Як будують ЖК «Супернова» у Луцьку. ФОТО*
Як будують ЖК «Супернова» у Луцьку. ФОТО*
Як будують ЖК «Супернова» у Луцьку. ФОТО*
Як будують ЖК «Супернова» у Луцьку. ФОТО*
Як будують ЖК «Супернова» у Луцьку. ФОТО*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Інвестор
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Бабине літо повернеться на Волинь лише на два дні
Сини головної освітянки Луцька та депутата: хто може отримати стипендію міської ради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Я татка мало пам’ятаю»: донька загиблого волинського Героя чекає свята
Сьогодні, 10:46
У Володимирі тимчасово перекриють вулицю
Сьогодні, 10:24
Як будують ЖК «Супернова» у Луцьку. ФОТО*
Сьогодні, 10:23
Карпати засипає снігом. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 10:13
В Ужгороді затримали лучанина, який з друзями напав на поліцейського
Сьогодні, 10:00
Схожі новини
У «Супернові» продають останні 2-кімнатні квартири. ФОТО* У «Супернові» продають останні 2-кімнатні квартири. ФОТО*
21 вересень, 13:08
Опублікували відео з будівництва квадрохаусів від компанії «Інвестор»* Опублікували відео з будівництва квадрохаусів від компанії «Інвестор»*
20 вересень, 15:28
Під Луцьком будують житло нового типу. ФОТО* Під Луцьком будують житло нового типу. ФОТО*
19 вересень, 11:24
Як купити мрію, або Екскурсія «Суперновою». ФОТО* Як купити мрію, або Екскурсія «Суперновою». ФОТО*
18 вересень, 10:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині атовці блокують сільську раду
Сьогодні, 10:54
 0
Жахлива аварія під Луцьком: повідомили деталі
Сьогодні, 10:49
 0
У Луцьку просять грошей, щоб краще розшукувати призовників
Сьогодні, 10:47
 0
«Я татка мало пам’ятаю»: донька загиблого волинського Героя чекає свята
Сьогодні, 10:46
 0
У Володимирі тимчасово перекриють вулицю
Сьогодні, 10:24
 0
Медіа
відео
1/8