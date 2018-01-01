Як будують ЖК «Супернова» у Луцьку. ФОТО*
Сьогодні, 10:23
На будівельному майданчику житлового комплексу «Супернова», який в Луцьку зводить компанія «Інвестор», робота йде повним ходом.
Як розповіла голова житлово-будівельного кооперативу «Супернова» Тетяна Ляшенко, станом на 21 вересня у першому будинку в розпалі оздоблювальні роботи в під'їздах, – пише Район.Луцьк.
Другий та третій будинки фактично готові до заселення. В третьому лишень залишилося дочекатися завершення встановлення котлів.
У четвертому завершили коробку і встановлюють вікна. Наразі дійшли до 6 поверху.
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Роботи на п'ятому будинку ведуть на фундаменті.
Також біля перших трьох будинків житлового комплексу облаштовують територію: виклали пішохідні доріжки бруківкою, з боків якої зеленіє акуратна трава.
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Нагадаємо, у ЖК «Супернова» продають останні двокімнатні квартири у зданому будинку. Розміщені вони на 9 та 10 поверхах. Їхня площа становить від 69, 5 квадратних метри
Детальну інформацію про ЖК «Супернова» можна отримати у відділі продажів: 095 030 20 10, 096 030 20 10, вул. Цегельна, 28, м. Луцьк.
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Instagram: bud.investor
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Як розповіла голова житлово-будівельного кооперативу «Супернова» Тетяна Ляшенко, станом на 21 вересня у першому будинку в розпалі оздоблювальні роботи в під'їздах, – пише Район.Луцьк.
Другий та третій будинки фактично готові до заселення. В третьому лишень залишилося дочекатися завершення встановлення котлів.
У четвертому завершили коробку і встановлюють вікна. Наразі дійшли до 6 поверху.
Читайте також: Як купити мрію, або Екскурсія «Суперновою»
Роботи на п'ятому будинку ведуть на фундаменті.
Також біля перших трьох будинків житлового комплексу облаштовують територію: виклали пішохідні доріжки бруківкою, з боків якої зеленіє акуратна трава.
ДИВИТИСЯ ПЛАНУВАННЯ КВАРТИР
Нагадаємо, у ЖК «Супернова» продають останні двокімнатні квартири у зданому будинку. Розміщені вони на 9 та 10 поверхах. Їхня площа становить від 69, 5 квадратних метри
Детальну інформацію про ЖК «Супернова» можна отримати у відділі продажів: 095 030 20 10, 096 030 20 10, вул. Цегельна, 28, м. Луцьк.
Facebook: https://www.facebook.com/investorlutsk
Instagram: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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