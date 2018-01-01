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У Луцьку просять грошей, щоб краще розшукувати призовників

У Луцьку просять грошей, щоб краще розшукувати призовників
У Луцьку просять збільшити обсяг фінансування програми із забезпечення мобілізації на 20 тисяч гривень, аби провести додаткове оповіщення та розшук осіб, які ухиляються від призову на строкову службу.

Про це стало відомо 25 вересня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, фінансів та бюджету.

Начальник відділу оборонно-мобілізаційної та режимно-секретної робот Ніна Бенесько розповіла, що йдеться про внесення змін до Програми забезпечення заходів із мобілізаційної підготовки у місті на 2018 рік в частині призву громадян. Посадовиця нагадала, що відповідно до Указу Президента термін призову збільшено на місяць, до грудня.

«У зв’язку із тим, що багато мешканців Луцька ухиляються від виконання обов’язку, треба провести заходи із оповіщення їх та розшуку», - мовила Бенесько. Таким чином, просили збільшити обсяг фінансування на 20 тисяч, аби ці кошти спрямувати на пальне для автівок, які розшукують призовників, які «ховаються».

«Я хочу внести ясність: громадяни України, які проводять строкову службу, у зону ОСС, колишнього АТО, не відправляють», - додала Бенесько. Так, бійці будуть служити у місцях постійної дислокації бригад.

«Тут боятися нема чого, кожен хлопець, який хоче жити, розвиватися в цій державі, повинен пройти строкову службу», - додав депутат Олександр Кравченко.

Зрештою, депутати рекомендували розглянути питання під час сесії.

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Теги: армія, строкова служба, військові
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