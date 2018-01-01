У Луцьку пільговики в тролейбусах «наїздили» на 50 мільйонів
Сьогодні, 11:54
У Луцьку протягом 2018 року на компенсацію за проїзд пільговиків у електротранспорті загалом спрямують 50 млн. грн.
Про це стало відомо 25 вересня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, фінансів та бюджету.
Саме 50 млн грн. Луцькому підприємству електротранспорту компенсують з міського бюджету за рік загалом.
Депутат Павло Данильчук обурився такою високою цифрою – мовляв, скільки часу говорять про реформування. Одна натомість підприємство постійно дофінансовують і туди вкидають із бюджету міста сотні мільйонів гривень. Окрім того, на думку депутата, перерахунок здійснюють за завищеними показниками.
«Ми ставимо Тернопіль в приклад, а там коефіцієнт менший в рази», - зауважив Данильчук. Опісля депутат додав, що у місті не вистачає на зарплати медикам та освітянам, немає грошей на центр для атовців.
«А 50 млн. грн. ЛПЕ по завищених необґрунтованих коефіцієнтах ми виділяємо», - обурився Данильчук. Тому він запропонував, аби завтра на сесії заслухали директора підприємства та його заступника і вони відповіли на всі запитання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це стало відомо 25 вересня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, фінансів та бюджету.
Саме 50 млн грн. Луцькому підприємству електротранспорту компенсують з міського бюджету за рік загалом.
Депутат Павло Данильчук обурився такою високою цифрою – мовляв, скільки часу говорять про реформування. Одна натомість підприємство постійно дофінансовують і туди вкидають із бюджету міста сотні мільйонів гривень. Окрім того, на думку депутата, перерахунок здійснюють за завищеними показниками.
«Ми ставимо Тернопіль в приклад, а там коефіцієнт менший в рази», - зауважив Данильчук. Опісля депутат додав, що у місті не вистачає на зарплати медикам та освітянам, немає грошей на центр для атовців.
«А 50 млн. грн. ЛПЕ по завищених необґрунтованих коефіцієнтах ми виділяємо», - обурився Данильчук. Тому він запропонував, аби завтра на сесії заслухали директора підприємства та його заступника і вони відповіли на всі запитання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
Останні новини
На Львівщині під час негоди гілка вбила перехожого
Сьогодні, 12:12
Волинській спортсменці хочуть купити «супер-велосипед»
Сьогодні, 12:05
У Луцьку пільговики в тролейбусах «наїздили» на 50 мільйонів
Сьогодні, 11:54
На Донбасі від вибуху міномета травмувались троє людей
Сьогодні, 11:45
Повідомили, у скільки Луцьку «обходяться» групи продовженого дня
Сьогодні, 11:36
50млн.грн./365/3=45662 пільгивика за день (ті, що їдуть безкоштовно). Це без урахування студентів та учнів, які частково сплачують проїзд.
Тобто, 45,7тис. пільговиків за день???? Щось слабо віриться. Необхідно впроваджувати електронні системи.