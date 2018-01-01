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У Луцьку пільговики в тролейбусах «наїздили» на 50 мільйонів

У Луцьку пільговики в тролейбусах «наїздили» на 50 мільйонів
У Луцьку протягом 2018 року на компенсацію за проїзд пільговиків у електротранспорті загалом спрямують 50 млн. грн.

Про це стало відомо 25 вересня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, фінансів та бюджету.

Саме 50 млн грн. Луцькому підприємству електротранспорту компенсують з міського бюджету за рік загалом.

Депутат Павло Данильчук обурився такою високою цифрою – мовляв, скільки часу говорять про реформування. Одна натомість підприємство постійно дофінансовують і туди вкидають із бюджету міста сотні мільйонів гривень. Окрім того, на думку депутата, перерахунок здійснюють за завищеними показниками.

«Ми ставимо Тернопіль в приклад, а там коефіцієнт менший в рази», - зауважив Данильчук. Опісля депутат додав, що у місті не вистачає на зарплати медикам та освітянам, немає грошей на центр для атовців.

«А 50 млн. грн. ЛПЕ по завищених необґрунтованих коефіцієнтах ми виділяємо», - обурився Данильчук. Тому він запропонував, аби завтра на сесії заслухали директора підприємства та його заступника і вони відповіли на всі запитання.

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Теги: транспорт, тролейбуси
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Коментарі 2
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Проста арифметика:
50млн.грн./365/3=45662 пільгивика за день (ті, що їдуть безкоштовно). Це без урахування студентів та учнів, які частково сплачують проїзд.
Тобто, 45,7тис. пільговиків за день???? Щось слабо віриться. Необхідно впроваджувати електронні системи.
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Нуу 50 мільйонів може й вистачить до кінця року на компенсацію ремонту автомобілів які ті тролейбуси трощать по Луцьку кожен день_)
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